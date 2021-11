Dritter Sieg in Folge für Pichl - Stranzinger-Rückkehr nach Buchkirchen glückt

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 19:44

SV Pichl-Trainer Thomas Stranzinger trifft in der 12. Runde der Bezirksliga Süd auf viele alte Gesichter. Fünf Saisonen verbrachte der 47-Jährige bei der Union Buchkirchen, feierte man unter anderem 2016 den Aufstieg in die Bezirksliga Süd. Nun kommt er mit breiter Brust an seine alte Wirkungsstätte, zwei Siege in Folge, unter anderem mit einem Dreier gegen Ex-Tabellenführer Vorchdorf, sprechen für die aktuell starke Form der Pichler. Am Ende gelang auch der dritte Sieg in Folge: Nach 90 gespielten Minuten gewann man das Derby mit 0:1. Goldtorschütze war Kapitän Ingo Bizjak.

Keine Tore in Halbzeit eins

Die rund 200 Zuschauer sahen an diesem warmen, sonnigen Herbsttag eine eher magere erste Halbzeit. Die sichtlich nervösen Buchkirchner machten gerade in den Anfangsminuten viele Fehler im Aufbauspiel und konnten somit keinen richtigen Spielfluss, gerade im Spiel nach vorne, kreieren. Den Pichlern gelang ebenso wenig, konnte man nur über Standards gefährlich werden. Qail Idrizi knallte einen Freistoß aus rund 25 Metern an die Latte - das war das höchste der Gefühle in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften taten sich im Spiel nach vorne schwer und ohne weitere Torraumszenen ging es für beide Mannschaften in die Kabine.

Ein Tor reicht

Nach Wiederanpfiff kamen die Pichler deutlich stärker aus der Kabine. Man drückte auf die Führung. Und das gelang in der 49. Minute: Nach einer Flanke kam Pichl-Kapitän Bizjak ganz ungestört im Strafraum der Buchkirchner an die Kugel und schob mit der ersten richtigen Chance in Halbzeit zwei zur 0:1-Führung im Derby ein. Die Buchkirchner mussten nun mehr ins Offensivspiel investieren, brauchte man im Abstiegskampf wirklich jeden Punkt. Pichl lauerte währenddessen auf etwaige Fehler und hielt die anlaufenden Buchkirchner in Schach. Torraumszenen im Sechzehner der Pichler waren weiterhin Fehlanzeige. Lediglich ein Kopfball von Milich war die größte Chance auf den Ausgleich, den konnte aber Keeper Sabur entschärfen. Die Gäste hätten kurz vor Schluss mit einer Doppelchance den Sack endgültig zumachen können, jedoch konnte sich Torhüter Silber auszeichnen. Am Ende siegten die Gäste durchaus verdient mit 0:1 im Derby und feierten nun den dritten Dreier in Folge. Die Buchkirchner mussten erneut leer ausgehen, wartet man schon seit sieben Spielen auf einen Sieg.

