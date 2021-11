Thalheim stoppt Pichler Höhenflug – 1:2-Auswärtssieg

Details Sonntag, 07. November 2021 17:30

Zwei Spieltage verweilte der SV Pichl am letzten Tabellenplatz, bis man förmlich zu einem Höhenflug ansetzte. Drei Siege in Folge, unter anderem gegen Ex-Tabellenführer Vorchdorf, ließen den formschwachen Saisonstart in Vergessenheit geraten. Nun wartet das komplette Gegenteil auf die Stranzinger-Elf, die Union Thalheim. Nach einem starken Saisonstart holte man aus den letzten vier Partien lediglich zwei Punkte. Doch diesmal sollte es anders werden: In einer hitzigen Derbypartie rang man die Heimelf mit 1:2 nieder und bleibt auf Rang vier vor UFC Attergau.

Kolb bringt Gäste in Front

Die Thalheimer begannen vor rund 200 Zuschauern ziemlich präsent. Man agierte aggressiv im Mittelfeld und konnte viele zweite Bälle für sich entscheiden. Beide Mannschaften konnten in einem sehr zerfahrenen Spiel mit einigen Fehlpässen im Mittelfeld nur weniger Chancen kreieren. In der 18. Minute gingen dann die Gäste mit der ersten richtigen Chance in Führung: Eine Flanke von Heinzlmeier wurde länger und länger und traf schließlich die Latte, wo dann Kolb nur mehr ins leere Tor einschieben musste. Auch nach dem ersten Treffer dieser Partie blieben Chancen Mangelware. Thalheim hatte die Heimelf gut im Griff, konnte aber noch vorne nur wenig nennenswerte Akzente setzen. Mit einem knappen 0:1-Vorsprung für die Gäste ging es in die Pause.

Viele gelbe Karten

Nach der Pause nahm die Partie immer mehr Derbycharakter an. Kapitän Ingo Bizjak egalisierte nach einer Ecke die Führung der Thalheimer (48.). In weiterer Folge entstanden nur wenige Chancen, so musste ein möglicher nächster Treffer früher oder später über eine Standardsituation entstehen. Und so war es auch: Keceli Can traf nach einem Freistoß vom Assistgeber zum 1:0, Heiko Heinzlmeier, zur erneuten Führung gegen seinen Ex-Trainer Thomas Stranzinger. In der Schlussphase dieses Derbys warf Pichl nochmal alles nach vorne, die Thalheimer Abwehr blieb jedoch standhaft - so blieb es beim 1:2. Insgesamt elf (!) gelbe Karten und eine Ampelkarte für Pichls Lemberger in der Nachspielzeit wurden von Schiedsrichter Viertelmayr heute in diesem hitzigen Derby vergeben.



Philipp Eder (Trainer Union Thalheim)

,,Mit 21 Punkten bleiben wir weiter im Anschluss zu den oberen Tabellenplätzen, deswegen war der Dreier vor der Winterpause umso wichtiger. Jetzt heißt es verschnaufen und im Frühjahr wieder voll angreifen.“

