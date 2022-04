Gschwandt patzt! Attergau fügt Gschwandt zweite Saisonniederlage zu!

Details Sonntag, 17. April 2022 21:39

Der Traum von der Landesliga lebt weiterhin. Die Union Gschwandt konnte letzte Woche im Spiel gegen die Allhaming/Weißkirchen 1b einen wichtigen Dreier einfahren und bleibt somit weiterhin an Vorchdorf dran. Die Attergauer währenddessen mussten eine bittere 2:0-Auswärtsniederlage in Frankenburg hinnehmen. Am Ende wurde der Favorit seinen Namen nicht gerecht: Nach neunzig gespielten Minuten leuchtete es 2:0 von der Anzeigetafel.

120 Sekunden

An diesem sonnigen Karsamstag fanden rund 200 Zuschauer den Weg ins Grawe-Stadion in St. Georgen im Attergau und es ging direkt rasant los. Keine zwei Minuten waren gespielt, da führte schon der UFC Attergau: Nach einer Ecke landete der zunächst noch abgewehrte Ball genau bei Leitner, der den Ball aus kurzer Distanz nur mehr über die Linie drücken musste. Nach dem schnellen Rückstand machte es die Heimelf dem Tabellenzweiten aus Gschwandt weiterhin schwer. Viele Zweikämpfe und Fouls ließen das Aufkommen eines Spielflusses vermissen und so war es dann abermals eine Standardsituation, die zum Tor führte. Nach einem Freistoß landete der Ball perfekt an der zweiten Stange bei Breitwieser und dieser musste das Spielgerät nur mehr einköpfen. 2:0 für den Underdog! Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam der Tabellenzweite nicht so richtig ins Spiel und so beendete der Unparteiische die erste Halbzeit mit einer überraschenden 2:0-Führung für Attergau.

Keine Tore

Nach Wiederanpfiff änderte sich das Geschehen am Attersee, jedoch blieben klare Torchancen vorerst aus. Die Gschwandtner liefen an, doch die gut sortierte Abwehr konnte die Gschwandtner Offensivmaschinerie im Zaum halten. Erst in der 65. Minute konnte Tiefenthaler erstmals Gavric im Strafraum in Szene setzen, dieser konnte aber aus spitzem Winkel nicht abschließen, die 2-Tore-Führung blieb bestehen. Auch in den Schlussminuten war weiter Gschwandt am Drücker, Rizvanovic vergab die größte Möglichkeit zum Anschlusstreffer, platzierte den Schuss aber genau in die Arme von UFC-Keeper Schmid. Attergau verwaltete ihre 2:0-Führung und konnte somit dem Tabellenzweiten ihre zweite Niederlage in der Saison zufügen!