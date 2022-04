Dritter Sieg in Folge! Frankenburg gewinnt 1:2 bei Neukirchen/Puchkirchen

Details Sonntag, 17. April 2022 21:50

Frankenburg im Rausch! Ganz nach dem berühmt berüchtigten ,,Trainereffekt“ holte man unter Trainer Nagy zuletzt zwei Siege in Folge und zugleich wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Auch diese Woche konnte man die starke Form bestätigen und holte in einer chancenarmen Partie den nächsten Dreier.

Effektivität der Frankenburger

Es war von Beginn an die erwartet schwierige Partie für beide Mannschaften. Beide Teams, tief im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd versunken, kämpften um jeden Ball und dabei blieben Chancen vorerst Mangelware. Die Hausherren starteten einen Ticken aggressiver und drangen auf den frühen Treffer, doch die zuletzt formstarke Nagy-Elf bestätigte abermals die Effektivität, die man bereits in den letzten Spielen an den Tag legte: So war es Burgstaller, der mit einem sehenswerten Weitschuss einen Ballgewinn der Frankenburger im Mittelfeld vollendete und die erste Chance im Gehäuse von Kreuzer unterbrachte. Neukirchen/Puchkirchen, durchaus überrascht von dem frühen Gegentreffer, lief weiter an, biss sich aber an der Frankenburger Abwehr zunächst noch die Zähne aus. Kurz vor Pause baute die Nagy-Elf die Führung aus: Abermals ein schnell gespielter Konter, der die Heimelf verzweifeln ließ: Diesmal war es Rückkehrer Winter, der sich in die Torschützenliste eintrug. So ging es mit einer komfortablen Führung der Gäste in die Pause.

Anschlusstreffer reichte nicht

Nach dem Pausentee musste nun etwas passieren auf Seiten der Hausherren und so drückte man auf den schnellen Gegentreffer. Vorerst noch Halbchancen, kam die Radujkovic-Elf immer besser in die Partie verzweifelte aber, wie Halbzeit eins, vorerst noch an dem Abwehrbollwerk. In der 62. Minute sollte es aber endlich passieren: Joker Mitter schloss nach einem Solo sehenswert aus rund 25 Metern ab und verkürzte die Führung auf 1:2. Vor vier Wochen wären die Frankenburg nun eingebrochen, ein Gegentreffer brachte die Gäste meistens in die Bredouille. Doch unter dem neuen Trainer Nagy trat man anders auf und behielt auch in solchen Situationen die Kontrolle. Knapp aber doch brachten die Frankenburger die Führung über die Zeit und bestätigten ihre Form mit dem dritten Sieg in Folge - Big Points im Anstiegskampf.