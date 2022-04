Lebenszeichen von Buchkirchen! Erster Punktgewinn seit Mitte Oktober!

Details Montag, 25. April 2022 19:04

Die Union Buchkirchen, bisher im Frühjahr noch ohne Torerfolg oder Punkt, reiste an diesem Wochenende zum Derby nach Thalheim. Auch die Thalheimer tun sich in dieser Rückrunde furchtbar schwer, konnte die Eder-Elf lediglich zwei Punkte in den letzten vier Spielen gewinnen. Doch auch am 19. Spieltag der Bezirksliga Süd sollte die Heimelf ohne Sieg bleiben. Das Schlusslicht überraschte und konnte erstmals seit dem 5. Spieltag wieder gewinnen. 2:3 (1:0) leuchtete es nach neunzig gespielten Spielminuten von der Anzeigetafel.

Traumtor zur Führung

Die Ließ-Elf aus Buchkirchen kam an diesem Samstagnachmittag vor rund 250 Zuschauern am Thalheimer Sportplatz gut in die Partie. Man konnte die ersten Veränderungen des Trainerwechsels erkennen, wollten sie aber in den letzten Spielen noch keine Früchte trage. Nach einer guten Viertelstunde kamen auch die Hausherren in einer bisher noch chancenarmen Partie endlich an. Man konnte das Ruder übernehmen, jedoch wollte der letzte Pass nicht gelingen. Auch im weiteren Verlauf dieser ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen vor allem im Mittelfeld ab. Kurz vor Halbzeitpfiff wurde es aber dann laut am Thalheimer Sportplatz: Thalheims Heinzlmeier, der davor noch am Aluminium des Gästekastens scheiterte, fasste sich ein Herz und zog von der Mittellinie ab und überraschte damit Keeper Paul Silber mit diesem Schuss in den Knick. Traumtor zur Führung! Kurz darauf ging es dann schon in die Kabine.

Buchkirchen dreht die Partie

Nach der Pause drängte Buchkirchen von Beginn an auf den Ausgleich. Die Bemühungen blieben vorerst noch unbelohnt, scheiterte Diesenberger in der 58. Spielminute knapp. Keine drei Minuten später war es dann soweit: Tecic trat einen Freistoß von halbrechter Position perfekt auf Hüttmayr, der am zweiten Pfosten lauerte und den 1:1-Ausgleich erzielte. Der erste Torerfolg des Schlusslichts seit dem 10. Spieltag! Fünf Minuten später wurde es dann kurios: Wieder war es Tecic der einen Freistoß aus halbrechter Position trat und abermals war es Hüttmayr der per Kopf die Führung der Union Buchkirchen brachte. Thalheim, ziemlich ideenlos in Halbzeit zwei, fand keine Lösung und obendrein sah Kolb nach einem Foul die Ampelkarte. Schließlich war es noch Suntinger, der die Vorentscheidung brachte und nach einem Ball in die Tiefe Torhüter Übleis umkurvte und zur 1:3-Führung einnetzte. In der Nachspielzeit konnte Hetzmannseder noch den Anschlusstreffer der Eder-Elf erzielen, konnte man aber die Niederlage nicht mehr verhindern.

Jürgen Ließ (Trainer Union Buchkirchen)

‚,Mit der Leistung gegen Thalheim bin ich sehr glücklich. Die Spieler versuchten jene Dinge, die wir trainieren, umzusetzen. Dass noch nicht alles klappt ist ganz normal, aber wir sind auf einem guten Weg.‘‘

Philipp Eder (Trainer Union Thalheim)

,,Heute zeigten wir einfach zu wenig Einsatz, Moral und Leidenschaft. Wir waren ideenlos und sind noch endgültig im Abstiegskampf angekommen.‘‘