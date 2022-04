Frankenburg unter Nagy makellos! 4. Sieg in Folge!

Details Montag, 25. April 2022 19:06

Die Frankenburger punkten und punkten. In den letzten drei Spielen fast so oft wie die gesamte laufende Saison. Auch dieses Wochenende drehte die Nagy-Elf einen 0:1-Rückstand gegen die ASKÖ aus Ohlsdorf und konnte am Ende mit einem 2:1-Sieg die nächsten wichtigen drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt mitnehmen.

Chancenarme erste Halbzeit

Rund 250 Zuschauer versammelten sich an diesem Samstag in Frankenburg um die Bezirksliga Süd Partie zwischen den beiden abstiegsbedrohten Mannschaften zu verfolgen. Ohlsdorf startete etwas passiver in die Partie, Frankenburg gab bereits früh den Ton an. In der dritten Minute jubelte fast die Heimelf, jedoch konnte man diesen „100er“ nicht nutzen. Das war aber vorerst das Höchste der Gefühle. Viele individuelle Fehler ließen in Halbzeit eins kaum gefährliche Chancen zu. Ohlsdorf kam mit der Zeit zwar besser in der Partie, konnte aber diese dezente Überlegenheit kaum nutzen. So ging es für die beiden Mannschaften mit einem 0:0-Unentschieden in die Kabinen.

Frankenburg mit Moral

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Schlesinger ging die Partie deutlich rasanter los. Nach einem Fehlpass des Frankenburger Innenverteidigers nutzte Adnan Hodzic diese Unachtsamkeit eiskalt aus und netzte überlegt zur 0:1-Führung ein. Doch die Frankenburger unter Nagy bewies in den letzten Spielen, dass man sich trotz Rückstand nicht mehr verunsichern ließ. Frankenburg wurde nun stärker, konnte sich die ein oder andere Chance erspielen, diese bleiben aber noch ungenutzt. Nach einem Eckball durfte die Heimelf schließlich jubeln: Harald Winter stieg am höchsten und egalisierte per Kopf die Führung der Ohlsdorfer. Auch nach dem Treffer bestimmte weiterhin die Heimelf das Spiel und quasi in der letzten Sekunde dieser Partie entschied man sie schließlich für sich. Abermals war es Goalgetter Winter, der nach einem schönen Ball in Tiefe in Szene gesetzt wurde, Pupeter austanzte und die drei Punkte fixierte! Somit konnte sich die TSV Frankenburg Luft zur Abstiegszone verschaffen, währenddessen die Ohlsdorfer punktegleich mit Neuhofen, aber mit der besseren Tordifferenz am 12. Platz stehen.