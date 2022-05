Ohlsdorf mit Big-Points im Abstiegskampf! 0:2-Auswärtssieg gegen angeschlagene Neuhofner!

Details Sonntag, 08. Mai 2022 00:50

An diesem Freitagabend empfing die Union Neuhofen die ASKÖ Ohlsdorf. Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd. Neuhofen konnte in der bisherigen Rückrunde noch kein Spiel gewinnen und kämpft mit vielen Ausfällen weiterhin um den Klassenerhalt. Ohlsdorf währenddessen, die sich in den letzten zwei Corona-Saisonen noch an der Tabellenspitze wiederfanden, musste in den letzten drei Spielen ebenso drei Niederlagen hinnehmen. In diesem wahrlichen Abstiegsgipfel konnte sich die Gästeelf aus Ohlsdorf durchsetzen und gewann am Ende mit 0:2 (0:1) dieses ‚,6-Punkte-Spiel‘‘.

Atzlinger brachte Führung

Vor rund 300 Zuschauern ging es an diesem Freitagabend am Neuhofner Sportplatz gemächlich los. Neuhofen stand tief und Ohlsdorf war mit dieser Situation des Angreifers vorerst noch etwas überfordert. Chancen waren zunächst noch Mangelware und der Tabellensituation geschuldet, war es die erwartet schwere Partie für beide Teams. In der 27. Minute konnte Ohlsdorf aber eine der ersten guten Möglichkeiten direkt ummünzen. Gavric zog über die rechte Seite in die Mitte, fand am Sechzehner Atzlinger, der sich klug drehte und mit einem strammen Schuss die Führung fixierte. Neuhofen versuchte nach dem Treffer etwas besser ins Spiel zu finden, konnte aber keine Tormöglichkeiten verzeichnen. So ging es auch mit einer knappen Ohlsdorfer Führung in die Pause.

Ohlsdorf stand sicher

Nach Wiederanpfiff durch Spielleiter Rumetshofer änderte sich das Spielgeschehen kaum. Neuhofen machte zwar etwas mehr auf, doch die Torchancen blieb den 300 Zuschauern weiterhin verwehrt. So pläscherte die chancenarme Partie vor sich hin bis schließlich die endgültige Entscheidung durch Doppelpacker Atzlinger passierte. Ein individueller Fehler in einer Offensivaktion der Neuhofner verschuldete einen Konter der Pöll-Elf, die über oben genannten Athleten vollendet wurde! Mit 0:2 gewannen die Gäste schließlich die Partie und stürzten die Hieblinger-Elf tiefer in die Krise.

Mario Hieblinger (Trainer Union Neuhofen)

,,Es war definitv kein großartiges Spiel von beiden Seiten, doch die Ohlsdorfer konnten ihre Möglichkeiten klug nutzen.‘‘