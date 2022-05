Gunskirchen gewinnt offenen Schlagabtausch! 5:3-Torfestival gegen Thalheim!

Details Samstag, 07. Mai 2022 17:10

Die Gunskirchner sind aktuell in bestechender Form. Seit sieben Spielen ist man ungeschlagen und hat sich aus einer abstiegsbedrohten Tabellensituation ins gesicherte Mittelfeld hochgespielt. Auf der anderen Seite findet sich das komplette Gegenteil. Thalheim kam mit breiter Brust in die Rückrunde, konnte man damals gegen Pichl einen wichtigen Dreier zum Auftakt einfahren und stand im gesicherten oberen Mittelfeld. Seitdem ist wahrlich der Wurm drin, konnte man im Anschluss keinen Sieg mehr feiern und steht im Abstiegkampf. Mit der Niederlage gegen Schlusslicht Buchkirchen wurde dann noch endgültig die Reißleine gezogen: Philipp Eder wurde entlassen und durch Franz Plojer ersetzt, doch setzte der gewünschte Trainereffekt nach wie vor noch nicht ein. Auch gegen die heimstarke Union Gunskirchen ging man leer aus: 5:3 (2:2) leuchtete es nach 90 gespielten Minuten von der Anzeigetafel.

Thalheim legt vor, Gunskirchen zieht nach

Rund 300 Zuschauer kamen zur Flutlichtpartie in die Oberndorfer-Arena in Gunskirchen und verfolgten eine ausgeglichene Anfangsphase. Beide Mannschaften schenkten sich wenig, kam es vorerst noch zu wenigen Toraktionen. Mit fortlaufender Spielzeit wurde aber die stärkste Heimelf der Bezirksliga Süd, die Union Gunskirchen, immer besser, bis es in der 34. Spielminute schließlich klingelte. Ex-Gallspacher Hegedüs war es, der einen nicht geklärten Ball der Thalheimer schlussendlich zur 1:0-Führung über die Linie drücken konnte. Nun hätte man annehmen können, den letzten Spielen geschuldet, dass die Thalheimer einbrechen würden, doch der postwende Ausgleich, sowie der Führungstreffer stellten die Partie komplett auf den Kopf. Kurz vor der Pause konnte der Doppelschlag jedoch noch verdaut werden: Rrahmani egalisierte per Volley die Führung der Gäste. 4 Tore innerhalb von 11 Minuten! Kurz darauf ging es in die Halbzeit!

Popovic und Rrahmani drehen Partie

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichterin Thieme übernahm Gunskirchen die Spielführung und spielte auf das 3:2, doch klare Torchancen konnte die Datscher-Elf nicht verzeichnen. Dass man Thalheim nicht abschreiben durfte, bewies Jamakovic, der in der 66. Minute die erneute Führung der Gäste wiederherstellte. Doch wie bereits in Hälfte eins währte auch diese nicht lange als Rrahmani erneut Neuwirth überwand. Nach dem 3:3 ging das Spiel nur mehr in eine Richtung und so dauerte es nicht lange als Popovic nach einer schönen Annahme die Heimelf in Führung brachte. Thalheim war weiterhin bemüht, konnte man aber dem neu geschöpften Selbstvertrauen der Gunskirchner nichts mehr entgegenwirken. Schlussendlich machte Popovic den Deckel drauf und fixierte in der Nachspielzeit den nächsten Heimdreier!

Patrick Datscher (Trainer Union Gunskirchen)

,,Für die Fans war es heute eine klasse Partie, für das Trainerteam eher weniger. (lacht) Am Ende sind wir aber sehr stolz und glücklich, dass wir unsere Serie ausbauen konnten.‘‘