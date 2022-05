Thalheim gewinnt erstmals seit Rückrundenbeginn!

Details Sonntag, 15. Mai 2022 17:38

Mit einem fulminanten 5:3-Heimsieg gegen das Schlusslicht schrieb der TSV Frankenburg letztes Wochenende wieder voll an und verschaffte sich inzwischen ordentlich Luft zur Abstiegszone. Der Gegner an diesem Wochenende hieß Thalheim, die die Rückrunde bisher etwas verschlafen haben und nun voll im Abstiegskampf dabei sind. Am Ende konnten die Thalheim unter dem neuen Coach Franz Plojer erstmals mit 2:0 gewinnen!

Fehlpass verschuldet das 1:0

An diesem Freitagabend begann die Union Thalheim auf heimischen Boden sehr dominant, spielte man selbstbewusst nach vorne. Die Chancen sollten aber vorerst noch verwehrt bleiben, nachdem auf der Gegenseite Scheibl einen gut gespielten Konter über die linke Seite aus rund acht Metern klar über den Kasten hämmerte. Jubeln durften dann aber schließlich doch die 150 Fans in Thalheim, als Haslgruber ein geschlagenes Luftloch des Frankenburger Innenverteidigers eiskalt ausnutzte und die Führung erstmals an diesem Abend herstellte. Mit dem 1:0 für die Heimischen ging es dann schließlich auch in die Pause!

Tor in der Nachspielzeit

Nach Wiederanpfiff wollte Frankenburg direkt den Ausgleich erzwingen, die klaren ,,100er“ gab es aber nicht. Erst in der 67. Spielminute hatte Neziri nach einem Fehlpass in der Innenverteidigung die erste gute Chance zum Ausgleich fand aber in Neuwirth seinen Meister. Zehn Minuten später war es erneut Neziri der aus rund 20 Metern abzog, aber es war wieder Thalheim-Keeper Neuwirth, der mit einer sehenswerten Parade die Führung seiner Mannschaft festhielt! Frankenburg musste Richtung Spielende mehr in die Offensive gehen und so öffneten sich Räume für die Plojer-Elf. So gelang der Heimelf kurz vor Spielende noch den Sack endgültig zuzumachen, als Steiner einen schnellen Konter mit dem Tor vollendete! Somit gelang Thalheim der erste Sieg seit dem Start der Rückrunde!

Sandor Nagy (Trainer TSV Frankenburg)

,,Thalheim wollte den Sieg heute mehr als wir, das hat man gespürt. Leider fehlt uns unser Harald Winter vor dem Tor, das hat man heute gesehen.''