Schlierbach punktet und punktet – Neuhofen weiterhin in der Krise

Details Sonntag, 29. Mai 2022 11:50

Schlierbach ist nach dem fulminanten 1:0-Sieg gegen Aufstiegsaspirant ASKÖ Vorchdorf weiter voll im Rennen um die Landesliga. An Christi Himmelfahrt hieß im Nachtragsspiel der 16. Runde der Gegner Union Neuhofen. Die Neuhofner konnten zuletzt wichtige drei Punkte gegen Schlusslicht Buchkirchen feiern, bangen jedoch weiterhin um den Abstieg in die 1. Klasse. In einem knappen Spiel setzten sich die Schlierbacher mit 2:1 (1:0) durch!

Tiefenthaler per Elfer

Vor rund 170 Zuschauer kamen die Schlierbacher auf heimischen Boden besser in die Partie. Man nahm von Anfang an das Heft in die Hand und suchte den direkten Zug in den Sechzehner der Neuhofner. Nach einer chancenarmen Anfangsphase wurde nach einem Zweikampf im Sechzehner auf Elfmeter entschieden, die Neuhofner stark reklamierend, jedoch blieb Schiedsrichter Mehmedovski bei seiner Entscheidung! Tiefenthaler ließ sich diese Chance nicht entgehen und brachte das Spielgerät trocken im Gehäuse unter. (21.) Neuhofen blieb nach dem Führungstreffer der Feichtl-Elf bissig, suchte man den direkten Zweikampf. Im Spiel nach vorne wurde die Gästeelf vor allem durch Standardsituationen gefährlich, konnte man aber vorerst noch nichts Zählbares mitnehmen. Nach 45 gespielten Minuten ging es mit 1:0 für die Heimelf in die Kabinen.

Neuhofen kam zurück

Nach dem Pausentee dauerte es nicht lange, da zappelte das Spielgerät im Netz! Neuhofen‘s Kollnberger stand nach einem Eckball goldrichtig und egalisierte die Führung per Kopf - alles wieder offen. Nach dem schnellen Ausgleichstreffer zog Schlierbach das Tempo wieder etwas mehr an, direkt drei gute Chancen für die erneute Führung konnte man verbuchen, fehlte aber die Genauigkeit im letzten Drittel. In der 56. Minute war es schließlich Weiß, der nach einem doppelten Innenstangenschuss von Rettenbacher nur mehr den Ball über die Linie schieben musste und die Schlierbacher im Aufstiegsrennen wieder hoffen ließ. Nach dem Tor flachte das Geschehen etwas ab. Neuhofen war weiterhin bemüht, gelang jedoch nichts mehr, um den Sieg der Schlierbacher abzuwenden. Die Feichtl-Elf auf der Gegenseite fehlte heute das nötige Zielwasser, um den Sieg früher unter Dach und Fach zu bringen, jedoch konnte man die knappe 2:1-Führung über die Zeit bringen!