Vorchdorf nutzte Patzer der Konkurrenz! Alles läuft auf den letzten Spieltag hinaus!

Details Sonntag, 05. Juni 2022 09:05

Sowohl für die SPG Allhaming/Weißkirchen als auch für die Vorchdorfer ging es in dieser Partie um Big Points. Für beide Mannschaft ist ein Klassenwechsel für die nächste Saison möglich, für die Heimelf nach unten in die 1. Klasse für die Gäste nach oben in die Landesliga. Nach neunzig gespielten Minuten konnte sich der Favorit durchsetzen: 1:3-Auswärtssieg für die Huemer-Elf.

Starker Auftritt der Heimelf

Die Heimelf startete in der heimischen Sparkassenarena sehr dominant in die Partie. Ganz entgegen den Erwartungen lief die Koch-Elf früh an und setzte den Aufstiegsaspiranten unter Druck. Man wusste, wie wichtig diese drei Punkte für den aktuellen Tabellenvorletzten wären. Chancen auf Seiten den der Heimelf sollte es aber keine geben. Vorchdorf wurde mit fortlaufender Spielzeit stärker und nutzte auch eine der ersten guten Möglichkeiten zur Führung: Schneider war es, der nach einem langen Einwurf den Ball entscheidend berührte, Keeper Novak überraschte und somit die 0:1-Führung fixierte Mit diesem knappen Spielstand ging es dann auch in die Pause.



Vorchdorf zu effektiv

Nach Wiederanpfiff änderte sich das Bild kaum. Der Tabellenvorletzte war weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und tat alles daran heute mindestens einen Punkt mitzunehmen, doch Mannschaften wie Vorchdorf aus dem oberen Drittel zeichnete eben diese gewisse Effektivität aus. So war es Orosz, der nach einer Balleroberung von Rumpl im Mittelfeld zur 0:2-Führung abschloss. Doch auch nach dem erneuten Rückschlag gab sich Allhaming nicht auf und konnte durch einen Flachschuss ins Eck durch Abwehrmann Mayr nochmal verkürzen und warfen nochmal alles in eine Waagschale, doch ohne Erfolg. Die bereits erwähnte gnadenlose Effektivität und einer starken Tormannleistung von ASKÖ-Keeper Radner geschuldet, war es schließlich Joker Kronberger, der den 1:3-Endstand fixierte und die Spielgemeinschaft in die mögliche 1. Klasse schoss. Für die Vorchdorfer währenddessen geht es ebenso ins ,,Finale'' im Kampf um die Landesliga!



Lukas Huemer (Trainer ASKÖ Vorchdorf)

,,Wir wollen auch am letzten Spieltag so weitermachen wie in den letzten Partien. Wir glauben an unsere Chance.“