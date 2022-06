Schlierbach krönt sich zum Meister der Bezirksliga Süd! 3:1-Auswärtssieg gegen Gunskirchen!

Details Sonntag, 12. Juni 2022 12:07

Im Showdown der Bezirksliga Süd mussten die Stiftskicker nach Gunskirchen! Durch die Punktgleichheit an der Tabellenspitze mit Vorchdorf, aber dem besseren direkten Duell musste fast zwingenderweise ein Sieg her, um den Meistertitel in die Stiftsgemeinde zu holen. Und den holte man sich souverän! Gegen die zweitbeste Heimmannschaft siegte man mit 1:3 (0:2) und darf ab nächstem Jahr eine Etage höher spielen - in der Landesliga!

Souveräne Führung

Vor rund 450 Zuschauern ging es in der Oberndorfer Arena recht gemächlich los. Das Spiel war in der Anfangsphase ausgeglichen mit etwas mehr Spielanteile für den Tabellenführer, zwingende Chancen gab es aber nicht. Einzig durch Standardsituationen wurde es in den Strafräumen brenzlig. Ein Eckball der Schlierbacher wurde auf die zweite Stange weitergeleitet, wo Weiss lauerte und das Leder zum 0:1 für die Gäste einköpfte! Schlierbach auf Aufstiegskurs! Ein paar Minuten später gab es erneut einen Eckball für die Gäste und es war fast eine Kopie des letzten Eckballs ein paar Minuten zuvor! Abermals kam der Ball auf die zweite Stange und abermals war es Weiss, der einköpfte! So ging es mit einer komfortablen 0:2-Führung der Gäste in die Halbzeit!

Effizient zum Meister

Nach Wiederanpfiff kam Gunskirchen wie ausgewechselt aus der Kabine. Man merkte der Datscher-Elf den Willen an, unbedingt ein Tor zu erzielen. So ging die Anfangsphase der zweiten Halbzeit an die Heimelf, doch wie es sich für eine Aufstiegsaspiranten gehört, weiß man damit umzugehen. Ein Konter der Feichtl-Elf wurde eiskalt durch Tiefenthaler abgeschlossen und der Aufstieg quasi fixiert. Doch die Heimelf konnte nochmal anschreiben, Emra ging in die Box, machte einen Haken und schweißte das Spielgerät ins linke obere Eck. Trotz all der Bemühen soll es aber beim Spielstand von 1:3 bleiben, ein strittiges Abseitstor der Gunskirchner wäre noch der mögliche 2:3-Anschlusstreffer gewesen. So krönte sich die Union Schlierbach am letzten Spieltag zum Champion der Bezirksliga Süd und crashte den langen Aufstiegskampf der Union Gschwandt und des ASKÖ Vorchdorf!

Patrick Datscher (Trainer Union Gunskirchen)

,,Wir haben alles probiert, zum Schluss nochmal alles nach vorne geworfen, doch die Schlierbacher wollten den Meistertitel heute mehr als wir den 4. Platz.''