TSV Frankenburg noch immer ohne Sieg: Dezimierter FC Attnang fährt dritten Saisonsieg ein!

Details Montag, 12. September 2022 21:17

Für den TSV Frankenburg gab es im gestrigen Gastspiel beim FC Attnang erneut nichts zu holen. Man kommt noch immer nicht so richtig in die Gänge, holte zwar in der Vorwoche gegen die ASKÖ Vorchdorf den ersten Punkt, steht aber dennoch nach Runde fünf im Tabellenkeller. Der Aufsteiger aus Attnang freut sich hingegen über einen vielversprechenden Saisonstart. Die Mannen von Adiz Cetin fuhren gestern bereits den dritten Saisonsieg ein.

Renetzeder trifft doppelt

Der Aufsteiger übernahm von Beginn an das Kommando und ging bereits in der fünften Spielminute in Führung. Nach einem Freistoß von Alexander Oberperfler stand der aufgerückte Dominik Renetzeder goldrichtig und lenkte das Spielgerät in die Maschen. Die Gäste fokussierten sich vorwiegend auf die Defensive und versuchten über Umschaltmomente gefährlich zu werden, was in der Anfangsphase noch nicht gelang. Ganz im Gegenteil: Etwa zwanzig Minuten gespielt, schraubte sich Renetzeder bei einem Eckball hoch und köpfte das Leder zum 2:0 über die Linie. In der Folgephase verzeichneten beide Teams lediglich vereinzelt Halbchancen, sodass sich der Zwischenstand bis zur Pause nicht veränderte.

Zwei Ampelkarten - Anschlusstreffer sorgt für Spannung

Die Frankenburger kamen gut aus der Kabine und machten es zu Beginn der zweiten Hälfte etwas besser als die Hausherren. Sonderlich zwingend wurde die Troppmair-Elf jedoch dabei nicht, auch wenn man ab Minute 58 in Überzahl agierte. Dominik Mühlbacher sah wegen Kritik die Ampelkarte und musste vorzeitig vom Feld. In der Folgephase hatten dennoch die Gastgeber die besseren Möglichkeiten, ließen diese jedoch allesamt ungenützt und kassierten in Minute 71 den Anschlusstreffer. Harald Winter trug sich dabei per Elfmeter in die Torschützenliste ein. So wirklich auf der Kippe schien das Spiel jedoch nicht zu sein, lediglich das nötige Quäntchen Glück fehlte den Mannen von Adiz Cetin, die trotz einiger ausgelassener Gelegenheiten und einer weiteren Ampelkarte in Minute 91 einen verdienten Dreier einfuhren.

Der FC Attnang stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) beim USV Erler Haus Neuhofen i. I. vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Frankenburg die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen.

Stimme zum Spiel

Adiz Cetin (Trainer FC Attnang):

„In der ersten Halbzeit haben wir eine souveräne Leistung abgeliefert und verdient geführt. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel gut beherrscht, hatten dann mit der gelb-roten Karte ein bisschen Unruhe drinnen, waren aber unterm Strich über 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft. Der Sieg ist somit aus meiner Sicht verdient."

Die Besten: Dominik Renetzeder (RV), Valentin Veselaj (ZDM)

Bezirksliga Süd: FC Spitz Attnang – TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, 2:1 (2:0)

71 Harald Winter 2:1

20 Dominik Renetzeder 2:0

5 Dominik Renetzeder 1:0