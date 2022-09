SC Schwanenstadt bleibt auch in Ohlsdorf ungeschlagen und lacht von der Tabellenspitze

Details Sonntag, 18. September 2022 21:38

Der SC Schwanenstadt blickt auf einen famosen Saisonstart. Zwei Unentschieden, sowie nun vier Siege zieren die Bilanz der Hutterer-Elf, die auch nach Runde sechs an der Tabellenspitze steht. Auch das gestrige Spitzenspiel bei der ASKÖ Ohlsdorf gestaltete man erfolgreich und machte sich mit weiteren drei Punkten im Gepäck auf die Heimreise.

Ex-Ohlsdorfer bringt Schwanenstadt auf die Siegerstraße

Die Partie wurde gleich zu Beginn ihren Erwartungen gerecht und der Tabellenführer krallte sich in Minute zehn die Führung. Ex-Ohlsdorf Kicker Kevin Mittendorfer wurde in Szene gesetzt und versenkte die Kugel aus vielversprechender Position eiskalt in den Maschen. Den Vorsprung gab man relativ prompt bereits aus der Hand. Drei Minuten später versenkte Matthäus Anys eine starke Hereingabe von Ivan Tokic per Kopf zum Ausgleich. Bis zur Pause tat sich in puncto spielerische Highlights nicht sonderlich viel, lediglich einen Hochkaräter verzeichneten die Gäste, konnten diesen aber nicht nutzen.

Schwanenstadt gelingt schneller Doppelschlag: Bisercic erzielt Traumtor

Nach dem Seitenwechsel machte sich die spielerische Überlegenheit des Tabellenführers dann endlich bezahlt. Der bislang konzentriert-auftretende Defensivverbund der Hausherren erlaubte sich eine Unachtsamkeit, Stefan Sammer nutzte diese eiskalt aus und zeichnete sich für das 2:1 verantwortlich (62.). Knapp zwei Minuten später legte der SC noch einen weiteren Treffer nach und sorgte für die vermeintliche Vorentscheidung. Boris Bisercic versenkte einen Freistoß aus knapp 25 Metern traumhaft im Gehäuse und versetzte die mitgereisten Fans in Extase. In der Schlussphase wurden die Gastgeber nochmal etwas aktiver und offensiver, der Gästesieg war jedoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Ohlsdorf tritt am kommenden Samstag bei den UVB Vöcklamarkt Juniors an, Schwanenstadt empfängt am selben Tag die Union GB KFZ BAUER Thalheim.

Stimme zum Spiel

Raphael Ecker (Sportlicher Leiter SC Schwanenstadt):

„Wir waren über 90 Minuten die stärkere Mannschaft, der Sieg geht daher so in Ordnung. Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung, da kann man auch keinen herausheben. Es hat jeder wieder 100% gegeben und wir sind als Mannschaft aufgetreten."

Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf – SC Schwanenstadt 08, 1:3 (1:1)

64 Boris Bisercic 1:3

62 Stefan Sammer 1:2

13 Matthäus Anys 1:1

10 Kevin Mittendorfer 0:1