SV Pichl seit fünf Spielen ohne Pleite – Krise der Vöcklamarkt Jrs. geht weiter

Details Sonntag, 18. September 2022 22:27

Der SV Pichl und die Vöcklamarkt Jrs. boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Der SV Spar Hochhauser Pichl wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Der SV Pichl setzte somit seinen Erfolgslauf fort und ist seit dem Fauxpas bei der ASKÖ Vorchdorf in Runde eins ungeschlagen.

Miljak-Doppelpack bringt Pichl auf die Siegerstraße

Marko Miljak brachte die UVB Juniors per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 17. und 44. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den SV Pichl ging es in die Halbzeitpause. In der 60. Minute brachte Michael Weberstorfer den Ball im Netz der Heimmannschaft unter und sorgte für den in Anbetracht der spielerischen Überlegenheit verdienten Anschlusstreffer. In der 67. Minute erhöhte Fatlum Ibrahimi auf 3:1 für den SV Spar Hochhauser Pichl. In der 73. Minute bejubelten die UVB Vöcklamarkt Juniors noch das 2:3, Lukas Hüttmaier trug sich in die Torschützenliste ein. In den 90 Minuten war der SV Pichl im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Vöcklamarkt Jrs. und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Zahlen und Fakten

Nach sechs absolvierten Spielen stockte der SV Spar Hochhauser Pichl sein Punktekonto bereits auf 13 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Der Angriff des SV Pichl wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 16-mal zu. Die Saison des SV Spar Hochhauser Pichl verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SV Pichl nun schon vier Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte.

Die UVB Juniors finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Die UVB Vöcklamarkt Juniors stecken nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SV Spar Hochhauser Pichl mit aktuell 13 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Der SV Pichl tritt am Freitag, den 23.09.2022, um 19:00 Uhr, bei der Union Oberndorfer Gunskirchen an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfangen die Vöcklamarkt Jrs. die ASKÖ Ohlsdorf.

Bezirksliga Süd: SV Spar Hochhauser Pichl – UVB Vöcklamarkt Juniors, 3:2 (2:0)

73 Lukas Hüttmaier 3:2

67 Fatlum Ibrahimi 3:1

60 Michael Weberstorfer 2:1

44 Marko Miljak 2:0

17 Marko Miljak 1:0