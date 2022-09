Attergau und Vorchdorf trennen sich Unentschieden

Details Sonntag, 25. September 2022 23:38

1:1 hieß es nach dem Spiel von Attergau gegen die ASKÖ Vorchdorf. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Dabei reiste die ASKÖ Vorchdorf mit breiter Brust nach Attergau, in der Woche zuvor hatte man im Duell mit Windischgarsten zum Befreiuungsschlag ausgeholt und die Winkler-Elf mit 6:0 abgefertigt.

Attergau verzeichnet guten Start

Für das erste Tor sorgte Johannes Hemetsberger. In der siebten Minute traf der Spieler des UFC Attergau ins Schwarze und brachte sein Team früh in Führung. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. In der 49. Minute erzielte Dominik Raab das 1:1 für Vorchdorf. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Attergau und die ASKÖ Schachner Vorchdorf die Punkte teilten.

Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist der UFC Attergau eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig stehen die Gastgeber im Mittelfeld der Tabelle.

In der Defensive der ASKÖ Vorchdorf griffen die Räder ineinander, sodass die Gäste im bisherigen Saisonverlauf erst viermal einen Gegentreffer einsteckten. Nur einmal gab sich Vorchdorf bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die ASKÖ Schachner Vorchdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Die ASKÖ Vorchdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht.

Attergau tritt am kommenden Freitag beim SV Spar Hochhauser Pichl an, Vorchdorf empfängt am selben Tag den FC Spitz Attnang.

Bezirksliga Süd: UFC Attergau – ASKÖ Schachner Vorchdorf, 1:1 (1:0)

49 Dominik Raab 1:1

7 Johannes Hemetsberger 1:0