SV Windischgarsten zeigt Reaktion auf Vorchdorf-Pleite: Jasarevic-Doppelpack führt zu viertem Saisonsieg

Durch ein 2:0 holte sich der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten drei Punkte beim FC Spitz Attnang. Man zeigte somit eine adäquate Reaktion auf die Vorwoche, in der man eine vernichtende 0:6-Pleite gegen die ASKÖ Vorchdorf einstecken musste. Im gestrigen Duell zweier Aufsteiger machte eine Mann den Unterschied: Adnan Jasarevic avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Attnang vergibt Strafstoß

Der FCA verzeichnete einen guten Start in die Partie und hätte in Minute 24 auch in Führung gehen können. Alexander Oberperfler vergab jedoch einen Foulelfmeter. Vor 100 Zuschauern markierte wenig später Adnan Jasarevic per Kopf die Führung für Windischgarsten (29.). Jasarevic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (46.) Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Grundstein für den Sieg über den FC Attnang legte Windischg. bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Zahlen und Fakten

Der FC Spitz Attnang muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des FC Attnang liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 18 Gegentreffer fing. In dieser Saison sammelte der FC Attnang bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen. Die Lage des FC Spitz Attnang bleibt angespannt. Gegen den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Windischgarsten in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten.

Der FC Attnang tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei der ASKÖ Schachner Vorchdorf an. Zwei Tage später empfängt Windischgarsten die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen.

Bezirksliga Süd: FC Spitz Attnang – SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, 0:2 (0:2)

46 Adnan Jasarevic 0:2

29 Adnan Jasarevic 0:1