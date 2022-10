Nach Rücktritt vom Sportchef: Ohlsdorf und Gunskirchen teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 21:27

Die ASKÖ Ohlsdorf und die Union Oberndorfer Gunskirchen trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Die Datscher-Elf musste somit nach drei Siegen en suite wieder Punkte abgeben, befindet sich aber dennoch auf einem guten Weg. Dabei hatte es intern in der jüngsten Vergangenheit einige Unstimmigkeiten gegeben, sodass Sportchef Andi Kratochwil seinen Rücktritt bekannt gab - mehr dazu im Bericht.

Intensiver Schlagbtausch findet keinen Sieger

Bereits nach 14 Minuten ging der Tabellenzweite der Bezirksliga Süd in Führung. Nach einem Eckball von Dibran Rrahmani drückte Aleksander Popovic die Kugel zur verdienten Gunskirchner Führung über die Linie. Sonderlich lange hielt diese aber nicht, weil Patrick Loidl nur zwei Minuten später per Kopf zur Stelle war und erneut ausglich. Es folgte ein kurzes Aufbäumen der Hausherren, die in dieser Phase auch prompt in Führung gingen. Wiederum war es Loidl, der sich in die Torschützenliste eintrug und seinen Doppelpack schnürte (24.). In der Folgephase, eine weniger ereignisreiche Phase nach dem Seitenwechsel inbegriffen, tat sich nicht sonderlich viel, die Teams neutralisierten sich zunehmend gegenseitig. Den Mannen von Patrick Datscher gelang in der Schlussphase dann doch der Ausgleich, Torjäger Martin Hegedüs war es, der das vielumjubelte 2:2 erzielte und zugleich den Endstand markierte.

Sportchef tritt zurück: Trainer Datscher übernimmt Doppelfunktion

Die Position des Sportlichen Leiters bei der Union Gunskirchen wird neu besetzt: Auf Andreas Kratochwil folgt Patrick Datscher, der bereits das Traineramt beim Bezirksligisten bekleidet und fortan in einer Doppelfunktion fungiert. In einem Gespräch mit Ligaportal fügte Kratochwil noch hinzu, dass er sich eine weitere Zusammenarbeit im Vorstand der Union Gunskirchen vorstellen kann, sofern diverse Differenzen ausgeräumt werden.

In einer Stellungnahme erklärt Kratochwil noch seinen Rücktritt:

„Unser Sportkonzept (seit 2020 aktiv) "Auf dem Weg in die Landesliga“ wird leider von einigen wenigen Vorstandsmitgliedern nicht mehr zu 100% befürwortet. Dazu kommt, das im engeren Umfeld der Union Gunskirchen einige feindselige Personen die wirtschaftliche und sportliche Entwicklung kritisch sehen. Die Mehrheit im Vorstand ist zwar für unseren angestrebten Weg, aber ich möchte meine wertvolle Freizeit nur mit ausschließlich sportlich-gleichgesinnten verbringen. Ausdrücklich betonen möchte ich, das ich mit einem großen Teil des Vorstandes, unserem Trainerteam und Kampfmannschaftspielern hervorragend zusammengearbeitet habe. Mit Patrick Datscher als Chefcoach hat die Union Gunskirchen eine Persönlichkeit die sich viele Vereine wünschen würden. Fachlich auf Top Niveau, die menschliche und soziale Kompetenz ist sogar noch eine Stufe darüber zu stellen. Mit Obmann Christian Sturmair, Sektionsleiter Wolfgang Huemer und Sponsorenchef Walter Bauer hat man im Vorstand Führungspersönlichkeiten, die die Union Gunskirchen seit vielen Jahren perfekt repräsentieren und meine Nachfolge bestmöglich besetzen werden. Ich übergebe trotz der vielen Schwierigkeiten (Pandemie, Trainerwechsel in der Saison 2021/22 auf Platz. 12 in der Hinrunde und einen Generationenumbruch 2022) eine gute Basis, auf welcher der Verein weiter aufbauen kann."

Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf – Union Oberndorfer Gunskirchen, 2:2 (2:1)

75 Martin Hegedüs 2:2

24 Patrick Loidl 2:1

16 Patrick Loidl 1:1

14 Aleksander Popovic 0:1