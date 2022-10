Achtungserfolg: Vöcklamarkt Jrs. knöpfen Union Thalheim Punkt ab

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 22:50

Das Spiel zwischen der Union GB KFZ BAUER Thalheim und den UVB Vöcklamarkt Juniors endete 2:2. Mit einem respektablen Unentschieden trennten sich die Vöcklamarkt Jrs. vom Favoriten. Dabei waren die Gäste lange auf einem guten Weg, den zweiten Saisonsieg einzufahren, kassierten aber in der Schlussphase noch den Ausgleich.

Lehner-Doppelpack reicht nicht für Dreier

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Matej Kajic das Heimteam in der 16. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Mit einem schnellen Doppelpack (56./61.) zum 2:1 schockte Marius Lehner die Union Thalheim und drehte das Spiel. Für den späten Ausgleich war letztlich Benedict Kolb verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Schließlich gingen Thalheim und die UVB Juniors mit einer Punkteteilung auseinander.

Zahlen und Fakten

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel die Union GB KFZ BAUER Thalheim in der Tabelle auf Platz vier. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gastgebers bei. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die Union Thalheim, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Die UVB Vöcklamarkt Juniors finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die bisherige Saisonbilanz der Gäste bleibt mit einem Sieg, drei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Zuletzt war bei den Vöcklamarkt Jrs. der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Thalheim tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei der Union Oberndorfer Gunskirchen an. Einen Tag später empfangen die UVB Juniors den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg.

Bezirksliga Süd: Union GB KFZ BAUER Thalheim – UVB Vöcklamarkt Juniors, 2:2 (1:0)

82 Benedict Kolb 2:2

61 Marius Lehner 1:2

56 Marius Lehner 1:1

16 Matej Kajic 1:0