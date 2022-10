FC Attnang stoppt Talfahrt: Neukirchen schrammt knapp am ersten Punktgewinn vorbei

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 20:36

Am gestrigen Samstagnachmittag traf der FC Attnang vor heimischer Kulisse auf die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen. Die Mannen von Adiz Cetin waren in den vier vorangegangenen Spielen immer als Verlierer vom Platz gegangen, starteten somit somit unter dem Motto "Wiedergutmachung" in die Partie. Der Prügelknabe der Liga war dabei lange auf einem guten Weg, den ersten Punkt einzufahren, kassierte aber in den Schlussminuten zwei Tore und verlor einmal mehr mit 1:3.

Gunst gleicht zu psychologisch-wichtigem Zeitpunkt aus

Die Nervosität war den Mannen von Adiz Cetin zu Beginn der Partie anzumerken. Das Schlusslicht spielte hingegen frei auf, ehe nach besagten Startschwierigkeiten die favorisierten Hausherren die Kontrolle über das Spielgeschehen übernahmen. Man fand auch die eine oder andere Top-Gelegenheit vor, schien aber nicht den besten Tag erwischt zu haben und ließ diese ungenützt - bis es in Minute 33 doch klingelte. Dominik Mühlbacher bugsierte das Spielgerät nach einer schönen Einzelaktion in die Maschen. Aus der erhofften Pausenführung wurde jedoch nichts, weil zwei Minuten vor dem Pfiff Neukirchens Paul Gunst einen Foul-Elfmeter verwertete und auf 1:1 stellte.

Attnang-Coach Cetin beweist goldenes Händchen

In der zweiten Hälfte flachte die Partie dann etwas ab, beide Teams konnten ihre Qualitäten nicht so richtig aufs Feld bringen. Dabei stachen noch eher die Gäste heraus, konnten ihre leichte spielerische Überlegenheit aber nicht in Zählbares ummünzen. In Minute 66 begann dann für Neral Haliti und und Jan Slaby der Arbeitstag und beide standen kurz vor Schluss im Mittelpunkt. Wenige Minuten zuvor die riesen Chance auf den Führungstreffer vergeben, bediente Haliti in der 83. Spielminute Slaby, der den Bann brach und den Stanglpass über die Linie drückte. In der Nachspielzeit legte der Vorlagengeber zum 2:1 dann noch einen drauf und überhob Neukirchens Keeper Thomas Lauss sehenswert von der Mittelauflage (92.).

Der FC Spitz Attnang stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SV Bögl Hohenzell vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen den UFC Attergau.

Stimme zum Spiel

Harald Kettlgruber (Sportlicher Leiter FC Attnang):

„Ich habe vor dem Spiel gesagt, das wir eigentlich nur verlieren können - das wussten wir Gott sei Dank zu vermeiden. Letztendlich zählen die drei Punkte und das war für uns ganz wertvoll. Wir freuen uns über den Sieg und schauen schon auf die nächsten Wochen."

Die Besten: Ivo Grgic (IV)

Bezirksliga Süd: FC Spitz Attnang – Union Neukirchen/V.-Puchkirchen, 3:1 (1:1)

92 Neral Haliti 3:1

83 Jan Leon Slaby 2:1

43 Paul Gunst 1:1

33 Dominik Mühlbacher 1:0