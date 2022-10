Doppelpack von Hodzic ebnet den Weg: Ohlsdorf wieder voll im Saft

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 22:16

Die ASKÖ Ohlsdorf und der UFC Attergau lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Kontrahenten lieferten sich dabei einen unterhaltsamen Schlagabtausch

Sagerer-Doppelpack reicht nicht

Simon Sagerer nutzte die Chance für Attergau und beförderte in der 16. Minute das Leder zum frühen 1:0 ins Netz. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gast. Nach der Pause ging es dann Schlag auf Schlag. Adnan Hodzic schoss für Ohlsdorf in der 55. Minute das erste Tor und sorgte für den langersehnten Ausgleich. Vier Minuten später ging der UFC Attergau durch den zweiten Treffer von Sagerer erneut in Führung. Ivan Tokic ließ sich in der 68. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für die ASKÖ Ohlsdorf. Mit dem 3:2 sicherte Hodzic den Gastgebern nicht nur per Elfmeter den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.). In den 90 Minuten war Ohlsdorf im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Attergau und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Ohlsdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 26 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Ohlsdorf.

Der UFC Attergau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die ASKÖ Ohlsdorf ist jetzt mit 16 Zählern punktgleich mit Attergau, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 26:18 auf dem siebten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Während Ohlsdorf am kommenden Samstag die Union GB KFZ BAUER Thalheim empfängt, bekommt es der UFC Attergau am selben Tag mit der Union Neukirchen/V.-Puchkirchen zu tun.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf – UFC Attergau, 3:2 (0:1)

73 Adnan Hodzic 3:2

68 Ivan Tokic 2:2

59 Simon Sagerer 1:2

55 Adnan Hodzic 1:1

16 Simon Sagerer 0:1