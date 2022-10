Union Gunskirchen in bestechender Form: Siegesserie gegen Frankenburg erfolgreich ausgebaut!

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 22:50

Gegen die Union Gunskirchen holte sich der TSV Frankenburg eine 1:3-Schlappe ab. Als Favorit rein – als Sieger raus. Gunskirchen hat alle Erwartungen erfüllt und steht weiterhin im Spitzenfeld der Liga. Nach zehn Spielen hat man satte 22 Punkte auf dem Konto, nur der SC Schwanenstadt hat mehr.

Gäste sorgen früh für klare Verhältnisse

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Aleksander Popovic war gleich zweimal zur Stelle (16./23.). Erst staubte der Kapitän der Gunskirchner aus kurzer Distanz ab, ehe er bei seinem zweiten Treffer seine Kaltschnäutzigkeit zur Schau stellte und nach Flanke von Akos Gillich eiskalt verwertete. Mit dem 3:0 von Dibran Rrahmani für die Union Oberndorfer Gunskirchen war das Spiel eigentlich schon entschieden (29.). Bis zur Pause hielt die Defensive von Frankenburg dicht, sodass sich der Vorsprung der Union Gunskirchen nicht weiter vergrößerte. In der 57. Minute brachte Dominik Streicher das Netz für den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg zum Zappeln. Obwohl Gunskirchen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der TSV Frankenburg zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Zahlen und Fakten

Frankenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Im Angriff des TSV Baugruppe Schmid Frankenburg herrscht Flaute. Erst elfmal brachte der TSV Frankenburg den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Frankenburg alles andere als positiv.

Die Union Oberndorfer Gunskirchen hat nach dem souveränen Erfolg über den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit beeindruckenden 31 Treffern stellt die Union Gunskirchen den besten Angriff der Bezirksliga Süd. Gunskirchen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die Union Oberndorfer Gunskirchen sieben Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

Mit 22 Punkten auf der Habenseite herrscht bei der Union Gunskirchen eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim TSV Frankenburg nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Frankenburg tritt am kommenden Samstag beim SV Spar Hochhauser Pichl an, Gunskirchen empfängt am selben Tag den USV Erler Haus Neuhofen i. I.

Bezirksliga Süd: TSV Baugruppe Schmid Frankenburg – Union Oberndorfer Gunskirchen, 1:3 (0:3)

57 Dominik Streicher 1:3

29 Dibran Rrahmani 0:3

23 Aleksander Popovic 0:2

16 Aleksander Popovic 0:1