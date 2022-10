SV Windischgarsten stoppt Negativlauf: Knapper Auswärtserfolg bei den Vöcklamarkt Jrs.

Details Montag, 24. Oktober 2022 22:48

Die letzten Wochen waren keineswegs leicht für den SV Windischgarsten - vier Niederlagen musste die Winkler-Elf in den vergangenen fünf Spielen einstecken und bekam einen ordentlichen Dämpfer nach dem vielversprechenden Start. Ein wegweisendes Duell stand für den SV am gestrigen Sonntagnachmittag an, man trat die Auswärtsfahrt zu den UVB Vöcklamarkt Jrs. an. Da gelang es dem letztjährigen Meister der 1. Klasse Ost, den Negativlauf zu stoppen - man siegte knapp mit 2:1.

Weber bringt Gäste auf die Siegerstraße

Die taktische Ausrichtung und der Matchplan der Gäste fruchtete von Beginn an ganz gut: Man wollte die junge, dynamische und spielstarke zweite Mannschaft des Regionalligisten nicht ins Spiel kommen lassen und attackierte hoch. In dieser Phase des Spiels sprang folglich auch nichts Zählbares heraus für die Hausherren, anders aber auf der anderen Seite. In der 24. Spielminute wurde Philipp Wolkerstorfer nach einem Ballgewinn im Mittelfeld in Szene gesetzt, der legte vor UVB-Keeper Alexander Mair quer auf den freistehenden Raphael Weber und der musste die Kugel nur ins leere Tor schieben. Die Führung hatte auch zum Pausenpfiff noch Bestand.

Windischgarsten antwortet gekonnt auf Ausgleich

An der Spielcharakteristik änderte sich nach dem Seitenwechsel recht wenig. Die Gastgeber ließen kein Stück nach, zeigten sich engagiert und belohnten sich auch mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach einem Ballverlust der Gäste ging es Schlag auf Schlag und nach einer Hereingabe von der rechten Seite war Kilian Mair zur Stelle und stellte auf 1:1 (61.). Sichtlich unbeeindruckt machte die Winkler-Elf aber dort weiter, wo man zuvor aufgehört hatte. In den Folgeminuten setzte man alles darauf, wieder in Führung zu gehen und tat dies relativ prompt auch. Nach Foul an Weber legte sich Rene Gressenbauer die Kugel in einer aussichtsreichen Position zurecht und beförderte das Leder mit einem satten Flachschuss in die Maschen (66.). In der Schlussphase verlangte das Team von Simon Hechwartner dem SV noch alles ab, konnte trotz frischer Kräfte von der Bank und einem hohen Maß an Engagement aber nicht mehr ausgleichen.

Am kommenden Samstag treten die Vöcklamarkt Jrs. bei der ASKÖ Schachner Vorchdorf an, während Windischgarsten drei Tage zuvor die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen empfängt.

Stimme zum Spiel

Peter Winkler (Trainer SV Windischgarsten):

„Summa summarum kann man nicht sagen, dass der Sieg hochverdient war. Vöcklamarkt hätte sich genauso einen Punkt verdient, wir waren in der Offensive aber effektiver und das hat der Gegner nicht ganz so gut hinbekommen."

Die Besten: Pauschallob bzw. Adnan Jasarevic und Andreas Waldenhofer (beide IV)

Bezirksliga Süd: UVB Vöcklamarkt Juniors – SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, 1:2 (0:1)

66 Rene Gressenbauer 1:2

61 Kilian Mair 1:1

24 Raphael Weber 0:1