Union Thalheim seit sechs Spielen ohne Sieg: Sagerer-Goldtor bringt Attergau nächsten Triumph

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 22:52

Der UFC Attergau trug gegen die Union Thalheim einen knappen 1:0-Erfolg davon. Damit fuhr das Team von Roman Untersberger den sechsten Saisonsieg ein – durchaus zufriedenstellend für einen Aufsteiger. Das Goldtor erzielte abermals Simon Sagerer, der nun bei sechs Saisontreffern steht.

Hausherren geben den Ton an

Die Gastgeber legten einen ambitionierten Start hin und gaben über weite Strecken der Anfangsphase deutlich den Ton an. Dabei sprang auch etwas Zählbares heraus: In der 28. Spielminute köpfte Simon Sagerer nach einer Flanke aus dem Halbfeld zur Führung ein. Der Halbzeitstand von 1:0 war letztlich auch das Endergebnis – sowohl ein Comeback, als auch weitere Tore der Heimischen blieben aus. Damit hatte sich Attergau bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Zahlen und Fakten

Der UFC Attergau verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Attergau, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Union GB KFZ BAUER Thalheim muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die Union Thalheim verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur zwei Punkte ein.

Der UFC Attergau setzte sich mit diesem Sieg von Thalheim ab und belegt nun mit 19 Punkten den siebten Rang, während die Union GB KFZ BAUER Thalheim weiterhin 15 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Attergau tritt am kommenden Samstag beim SV Bögl Hohenzell an, die Union Thalheim empfängt am selben Tag den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg.

Bezirksliga Süd: UFC Attergau – Union GB KFZ BAUER Thalheim, 1:0 (1:0)

28 Simon Sagerer 1:0