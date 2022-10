Gunskirchen wahrt Chancen auf Herbstmeistertitel: Windischgarsten bekommt Dämpfer

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 23:03

Am Samstag verbuchte die Union Oberndorfer Gunskirchen einen 3:1-Erfolg gegen den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Gunskirchen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Komfortable Pausenführung

Dibran Rrahmani brachte die Union Gunskirchen in der 23. Spielminute in Führung. Attila Gyurcsik versenkte die Kugel per Kopf nach Rrahmani-Eckball zum 2:0 für den Gast (36.). Wenige Minuten zuvor hatte Aleksander Popovic einen Freistoß aus knapp 30 Metern an die Latte gehämmert. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung von Gunskirchen ließ Toni Bujak per Freistoß in der 84. Minute anwachsen. Kurz vor Ultimo war noch Rene Gressenbauer zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Windischgarsten verantwortlich (86.). Letzten Endes holte die Union Oberndorfer Gunskirchen gegen die Heimmannschaft drei Zähler.

Zahlen und Fakten

Windischg. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. In dieser Saison sammelte Windischgarsten bisher sechs Siege und kassierte sechs Niederlagen. Windischg. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit dem souveränen Sieg gegen den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten festigte die Union Gunskirchen die zweite Tabellenposition. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Gunskirchen stets gesorgt, mehr Tore als die Union Oberndorfer Gunskirchen (36) markierte nämlich niemand in der Bezirksliga Süd. Mit dem Sieg knüpfte Gunskirchen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die Union Gunskirchen acht Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der die Union Oberndorfer Gunskirchen ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für Windischgarsten ist der SV Spar Hochhauser Pichl (Samstag, 14:30 Uhr). Die Union Gunskirchen misst sich am selben Tag mit der ASKÖ Schachner Vorchdorf (14:00 Uhr).

Bezirksliga Süd: SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten – Union Oberndorfer Gunskirchen, 1:3 (0:2)

86 Rene Gressenbauer 1:3

84 Toni Bujak 0:3

36 Attila Gyurcsik 0:2

23 Dibran Rrahmani 0:1