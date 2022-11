Nach sechs sieglosen Spielen: Union Thalheim stoppt Talfahrt und schreibt gegen Nachzügler voll an

Details Sonntag, 06. November 2022 14:43

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen der Union Thalheim und dem TSV Frankenburg an diesem 13. Spieltag. Beide Teams stecken zurzeit in einer schwierigen Situation, die Thalheimer konnten ihre Negativserie aber stoppen und fügten dem Vorletzten der Bezirksliga Süd die nächste Pleite hinzu.

Hofmann-Doppelpack bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Für das 1:0 und 2:0 war Florian Hofmann verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (8./30.). Mit dem 3:0 durch Hrvoje Marincic schien die Partie bereits in der 39. Minute mit der Union GB KFZ BAUER Thalheim einen sicheren Sieger zu haben. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Thomas Scheibl aufseiten von Frankenburg das 1:3 (41.). Mit der Führung für die Union Thalheim ging es in die Kabine. Harald Winter war wenige Minuten nach Wiederanpfiff zur Stelle und markierte das 2:3 des TSV Baugruppe Schmid Frankenburg (53.). Ein Comeback der Gäste blieb dennoch aus, in der 93. Spielminute sah Sandi Dizdaric wegen einer Unsportlichkeit noch die Ampelkarte und wird den Thalheimern zum Rückrundenauftakt fehlen.

Zahlen und Fakten

Thalheim muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde taten die Gastgeber etwas fürs Selbstbewusstsein, strichen drei Zähler ein und stehen nun auf Platz acht. Die Union GB KFZ BAUER Thalheim verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte die Union Thalheim endlich wieder einmal drei Punkte.

Den Kampf um die Klasse geht der TSV Frankenburg in der Rückrunde von der 13. Position an. Die formschwache Abwehr, die bis dato 33 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Frankenburg in dieser Saison. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des TSV Baugruppe Schmid Frankenburg alles andere als positiv. Siege waren zuletzt rar gesät beim TSV Frankenburg. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2023 empfängt Thalheim dann im nächsten Spiel den USV Erler Haus Neuhofen i. I, während Frankenburg am gleichen Tag gegen den UFC Attergau das Heimrecht hat.

Bezirksliga Süd: Union GB KFZ BAUER Thalheim – TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, 3:2 (3:1)

53 Harald Winter 3:2

41 Thomas Scheibl 3:1

39 Hrvoje Marincic 3:0

30 Florian Hofmann 2:0

8 Florian Hofmann 1:0