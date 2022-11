Ungeschlagen, Torverhältnis 35:5 – SC Schwanenstadt feiert Herbstmeistertitel und liebäugelt mit direktem Wiederaufstieg!

Details Sonntag, 06. November 2022 19:39

Der SC Schwanenstadt konnte sich nach dem Abstieg aus der Landesliga West in der neuen sportlichen Umgebung direkt akklimatisieren. Man ging ohne Niederlage durch die Herbstsaison und fixierte am gestrigen Samstagnachmittag letztendlich den Herbstmeistertitel. Man hatte dabei in der letzten Runde den Prügelknaben der Liga zu Gast, die Union Neukirchen an der Vöckla-Puchkirchen. Dabei spatzierte man förmlich zum Sieg, das Endergebnis lautete 4:0.

Hausherren wiegen sich früh in Sicherheit

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase kam der Spitzenreiter mit der Zeit auf Touren. Zu Beginn der Partie verbuchte der Nachzügler etwas Oberwasser, konnte daraus aber nicht Kapital schlagen. In der 24. Spielminute bediente dann Marko Kovjenic Stefan Sammer, der mit einem präzisen Abschluss aus kurzer Distanz zum 1:0 einschoss. Kurz darauf sorgte der Ligaprimus auch bereits für ruhige Verhältnisse, Kristian Rafajac versenkte einen Freistoß aus knapp 25 Metern im Gehäuse (31.). Bis auf die anfängliche Schwächephase war es folglich ein dominanter Auftritt der Hausherren, dementsprechend verdient führte man mit 2:0 zur Pause.

Joker Bisercic schnürt Doppelpack

Die Anfangsphase der zweiten Hälfte hatte nur wenige Highlights zu bieten, das Spiel plätscherte vorerst vor sich hin. Dies zumindest, bis mit der Einwechslung von Boris Bisercic neuer Schwung in die Offensivabteilung der Schwanenstädter kam. Nach einem Gestochere stellte die Nummer 10 der Gastgeber auf 3:0 und sorgte für die Vorentscheidung (65.). Zwei Minuten später bereits die nächste Hiobsbotschaft für den Tabellenletzten: Nach einem Foul zeigte Schiedsrichter Rene Kettlgruber Gerald Huber die Ampelkarte – Neukirchen fortan nurnoch zu zehnt. In der Schlussphase legte der SC dann noch einen drauf. Nach Foul an Bisercic im Strafraum trat der Gefoulte selbst an und verwertete vom Punkt zum 4:0-Endstand.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2023 empfängt der SC Schwanenstadt 08 dann im nächsten Spiel den SV Bögl Hohenzell, während Neukirchen/V.-P. am gleichen Tag bei den UVB Vöcklamarkt Juniors antritt.

Stimme zum Spiel

Norbert Hutterer (Trainer SC Schwanenstadt 08):

„Am Ende war es ein ungefährdeter 4:0-Sieg, ohne große Anstrengung. Wir sind aus der Landesliga runtergekommen, da ist es garnicht so einfach in die Spur zu finden. Ein paar neue, unbekannte Gegner waren dabei, wir haben aber super reingefunden. Der Sieg in Hohenzell zum Saisonauftakt war schonmal wichtig, da ist eigentlich die Reise losgegangen. Wir stehen hinten super, sind kompakt und haben eine klasse Spielphilosophie. Wir haben auch die Spieler, wie z.B. Stefan Sammer oder Kristian Rafajac, die gewisse Sachen umsetzen können – da kann man schon ein bisschen System ins Spiel bringen."

Die Besten: Pauschallob

Bezirksliga Süd: SC Schwanenstadt 08 – Union Neukirchen/V.-Puchkirchen, 4:0 (2:0)

82 Boris Bisercic 4:0

65 Boris Bisercic 3:0

31 Kristian Rafajac 2:0

24 Stefan Sammer 1:0