10. Spiel in Folge ungeschlagen! Union Gunskirchen lässt "Spitz-Kicker" keine Chance

Details Samstag, 18. März 2023 10:18

Zum Rückrundenauftakt der Bezirksliga Süd empfing die Union Oberndorfer Gunskirchen den FC Spitz Attnang. Im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellenelften ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. In der Oberndorfer Arena war ein interessantes Match zu erwarten, zumal der FCA im Hinspiel mit 2:1 die Oberhand behalten und der Datscher-Elf eine von bislang nur zwei Saisonniederlagen beigebracht hatte. Am Freitagabend drehte die Union jedoch den Spieß um, setzte sich nach einem überzeugenden Auftritt mit 3:1 klar durch, blieb im zehnten Spiel in Folge ungeschlagen, feierte in diesem Zeitraum den siebenten Sieg und minimierte den Rückstand auf Herbstmeister Schwanenstadt vorerst auf einen einzigen Punkt. Die "Spitz-Kicker" hingegen landeten nach einem "Dreier" zum Herbstausklang (in Vöcklamarkt) im ersten Match im neuen Jahr am Boden der Realität und mussten nach der fünften Auswärtsniederlage die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Gillich bringt dominante Datscher-Elf in Front

Rund 300 Besucher bekamen von Beginn an einen bärenstarken Favoriten zu sehen. Die Mannen von Trainer Patrick Datscher nahmen sofort das Heft in die Hand, verzeichneten viel Ballbesitz und traten überaus dominant auf. FCA-Coach Adiz Cetin hatte seinem Team ein knackiges Defensivkonzept verpasst - die Attnanger stützten sich auf eine kompakte Hintermannschaft und verteidigten über weite Strecken sehr geschickt. Bei einer Cornerserie klopfte der Aufstiegsaspirant im wahrsten Sinne des Wortes an, als Akos Gillich nur die Stange traf und die Gäste zwei Mal den Ball gerade noch aus der Gefahrenzone brachten. Nach 25 Minuten durfte sich der 37-jährige Legionär aus Ungarn dann aber doch als Torschütze feiern lassen. Nach einer erneuten Gunskirchener Ecke war Gillich, der seit letzten Winter das Union-Trikot trägt, mit dem Kopf zur Stelle. Nach dem verdienten Führungstreffer des Favoriten bekamen die Zuschauer weiterhin ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene zu sehen. Der Tabellenzweite blieb am Drücker, verabsäumte es jedoch, bis zur Pause ein Tor nachzulegen.

Union-Kapitän trifft zur Vorentscheidung - zwei Gunskirchener Aluminiumtreffer

Die Cetin-Elf hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch nur acht Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schmolz musste Gästegoalie Michael Pendelin abermals hinter sich greifen. Emirhan Gücenoglu, der in der Winterpause von OÖ-Ligist Weißkirchen/Allhaming nach Gunskirchen gewechselt war, tankte sich auf der linken Seite unwiderstehlich durch und brachte den Ball zur Mitte - Kapitän Aleksander Popovic war es, der die Kugel zum 2:0 versenkte. Die Vorentscheidung war gefallen, die Union ließ aber nicht locker und Ball und Gegner weiterhin laufen. Die heimischen Fans hatten zwei Mal den Torschrei auf den Lippen, der kurz zuvor eingewechselte Vitor Leite Silva und Liam Schmuck trafen aber jeweils nur Aluminium. In Minute 85 zappelte das Leder dann aber wieder in den Maschen, als Leite Silva aus der Distanz abzog, FCA-Keeper Pendelin den Schuss parieren konnte, ehe Martin Hegedüs auf 3:0 stellte und der 33-jährige Ungar sich ebenso wie Popovic zu seinem zehnten Saisontreffer beglückwunschen lassen durfte. In der Nachspielzeit durften sich die geschlagenen Gäste zumindest über den Ehrentreffer freuen. Schmuck beging an der Gunskirchener Strafraumgrenze ein Foul, der Unparteiische zögerte nicht lange und zeigte auf den Punkt - Alexander Oberperfler verwandelte den Elfmeter zum 3:1-Endstand.

Patrick Datscher, Trainer und Sportlicher Leiter Union Gunskirchen:

"Nach der Pleite im Hinspiel hat mein Team dieses Mal eine tolle Leistung abgeliefert, aufgrund der Chancen und Aluminiumtreffer hätte der Sieg aber wesentlich klarer ausfalllen müssen. Gegen einen ungemein defensiv agierenden Gegner hat meine Mannschaft die nötige Geduld aufgebracht, überaus clever agiert und ist im gesamten Spiel sehr dominant aufgetreten. Mit dem gelungenen Rückrundenauftakt konnten wir den Herbstmeister unter Druck setzen und freuen uns schon auf das Duell am Oster-Wochenende in Schwanenstadt."

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei