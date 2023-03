Remis-Retter: Gressenbauer erzielt späten Ausgleich und rettet SV Windischgarsten Punkt

Details Montag, 20. März 2023 16:02

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen der ASKÖ Ohlsdorf und dem SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Windischgarsten gegen Ohlsdorf mit einem knappen 4:3 triumphiert hatte.

Dezimierte Ohlsdorfer retten Führung nicht über die Zeit

Die erste Hälfte gestaltete sich großteils ausgeglichen, von einem Torfestival wie im Hinspiel war man aber noch weit entfernt. Chancen hatten dabei beide Teams, die wohl aussichtsreichste hatte Windischgarstens Rene Gressenbauer in Minute zehn nach Vorarbeit von Winter-Neuzugang Dominik Balog, agierte im Abschluss aber zu unpräzise. Kurz vor dem Pausenpfiff waren dann die Hausherren am Drücker, konnten in ihrer Drangphase aber auch trotz guter Einschussmöglichkeiten nicht einnetzen. Zum Seitenwechsel hatte somit keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Ähnlich munter gestaltete sich auch der zweite Durchgang, etwa sieben Minuten gespielt hatten die Gäste Glück, dass ein Abschluss der Ohlsdorfer nur den Pfosten touchierte. In der Folge vergab die Mannschaft von Neo-Coach Philipp Rohrauer gleich drei gute Gelegenheiten, ehe Dario Topalovic für die ASKÖ Ohlsdorf den Bann brach und in der 80. Minute die Führung markierte. Das Heimteam bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Ivica Jurinovic, der nach einer Torchancenverhinderung mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (84.) Rene Gressenbauer, der in der 90. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Schließlich gingen Ohlsdorf und Windischg. mit einer Punkteteilung auseinander.

Zahlen und Fakten

Bei der ASKÖ Ohlsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Mit 22 Zählern aus 14 Spielen steht Ohlsdorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die ASKÖ Ohlsdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Der SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Der letzte Dreier liegt für Windischgarsten bereits drei Spiele zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Ohlsdorf stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) bei der ASKÖ Schachner Vorchdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Windischg. die Union Thalheim.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf – SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, 1:1 (0:0)

90 Rene Gressenbauer 1:1

80 Dario Topalovic 1:0

