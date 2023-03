ASKÖ Vorchdorf beendet Ohlsdorfer Ungeschlagen-Serie

Details Sonntag, 26. März 2023 11:59

Nichts zu holen gab es für Ohlsdorf bei der ASKÖ Vorchdorf. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 4:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Vorchdorf die Nase vorn. Das Hinspiel war 1:0 zugunsten der ASKÖ Ohlsdorf ausgegangen.

Torfestival in Durchgang eins

Die ASKÖ Schachner Vorchdorf ging durch Gerald Rumpl in der elften Minute in Führung. Dominik Raab schoss kurz darauf die Kugel zum 2:0 für die ASKÖ Vorchdorf über die Linie (16.). Für das 1:2 von Ohlsdorf zeichnete Niklas Grafinger verantwortlich (22.). Das 2:2 des Gasts bejubelte Daniel Lexl (36.). Kurz vor der Pause traf Chavdar Dimitrov für Vorchdorf (41.). Mit der Führung für die ASKÖ Schachner Vorchdorf ging es in die Halbzeitpause. Dimitrov schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (46.). Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Zahlen und Fakten

Nur zweimal gab sich die ASKÖ Vorchdorf bisher geschlagen.

Bei der ASKÖ Ohlsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Ohlsdorf momentan auf dem Konto.

Vorchdorf setzte sich mit diesem Sieg von der ASKÖ Ohlsdorf ab und belegt nun mit 27 Punkten den dritten Rang, während Ohlsdorf weiterhin 22 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt. Die ASKÖ Schachner Vorchdorf wandert mit nun 27 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt der ASKÖ Ohlsdorf gegenwärtig trist aussieht.

Die ASKÖ Vorchdorf tritt am Freitag, den 31.03.2023, um 19:30 Uhr, bei der Union Thalheim an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Ohlsdorf den FC Spitz Attnang.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Schachner Vorchdorf – ASKÖ Ohlsdorf, 4:2 (4:2)

46 Chavdar Dimitrov 4:2

41 Chavdar Dimitrov 3:2

36 Daniel Lexl 2:2

22 Niklas Grafinger 2:1

16 Dominik Raab 2:0

11 Gerald Rumpl 1:0

