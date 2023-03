Rrahmani-Dreierpack: Gunskirchen triumphiert gegen tapferes Schlusslicht

Details Sonntag, 26. März 2023 12:05

Neukirchen/V.-P. konnte der Union Gunskirchen nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Gunskirchen enttäuschte die Erwartungen nicht. Die Gäste hatten im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:0 durchgesetzt.

Nach Ausschluss: Rrahmani schießt Neukirchen im Alleingang ab

Der Underdog machte es in der ersten Hälfte über weite Strecken sehr gut, hätte in Minute 24 auch in Führung gehen können, hatte aber nicht das nötige Glück im Abschluss. Die erste Halbzeit endete somit ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Andreas Mayr von Neuk./V.-Puchk. wurde in der 53. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Mit einem schnellen Hattrick (61./64./71.) zum 3:0 schockte Dibran Rrahmani den Tabellenletzten. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte die Union Oberndorfer Gunskirchen gegen die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen.

Zahlen und Fakten

Mit 50 Gegentreffern hat Neukirchen/V.-P. schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sechs Tore. Das heißt, das Heimteam musste durchschnittlich 3,33 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen die Union Gunskirchen steht Neuk./V.-Puchk. mit dem Rücken zur Wand. In dieser Saison sammelte die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen bisher einen Sieg und kassierte 14 Niederlagen.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Gunskirchen in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Mit beeindruckenden 42 Treffern stellt die Union Oberndorfer Gunskirchen den besten Angriff der Bezirksliga Süd. Mit dem Sieg knüpfte Gunskirchen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die Union Gunskirchen zehn Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte.

Mit 33 Punkten auf der Habenseite herrscht bei der Union Oberndorfer Gunskirchen eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Neukirchen/V.-P. nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Nächster Prüfstein für Neuk./V.-Puchk. ist der SV Spar Hochhauser Pichl (Sonntag, 16:00 Uhr). Die Union Gunskirchen misst sich am selben Tag mit dem SV Bögl Hohenzell (16:30 Uhr).

Bezirksliga Süd: Union Neukirchen/V.-Puchkirchen – Union Oberndorfer Gunskirchen, 0:3 (0:0)

71 Dibran Rrahmani 0:3

64 Dibran Rrahmani 0:2

61 Dibran Rrahmani 0:1

