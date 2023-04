Früher Treffer von Kovjenic reicht: Schwanenstadt weiterhin ungeschlagen!

Details Sonntag, 02. April 2023 21:18

Der SC Schwanenstadt 08 erreichte einen 1:0-Erfolg bei den UVB Vöcklamarkt Juniors. Die Überraschung blieb aus, sodass die Vöcklamarkt Jrs. eine Niederlage kassierten. Im Hinspiel schienen die Tore beider Mannschaften beim 0:0 wie vernagelt gewesen.

Derby auf Messers Schneide

Es war die sechsten Minute, als Marko Kovjenic vor 150 Fans einen Treffer für Schwanenstadt sicherstellte. Die Hausherren konnten sich davon nichts so richtig erholen, weitestgehend war man trotz großer Bemühungen zu harmlos vor dem Kasten, so hatten die Gäste einen knappen Vorsprung zur Pause inne. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte dem Tabellenprimus der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn. Generell gestaltete sich die zweite Halbzeit recht chancenarm, was auch dem tiefen Geläuf geschuldet war.

Zahlen und Fakten

In der Tabelle liegen die UVB Juniors nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die UVB Vöcklamarkt Juniors bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der Zu-null-Sieg lässt dem SC Schwanenstadt 08 passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit nur sechs Gegentoren hat der Gast die beste Defensive der Bezirksliga Süd. Schwanenstadt weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Die letzten Resultate des SC Schwanenstadt 08 konnten sich sehen lassen – 13 Punkte aus fünf Partien.

Die Vöcklamarkt Jrs. stellen sich am Samstag (16:30 Uhr) beim UFC Attergau vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt Schwanenstadt die Union Oberndorfer Gunskirchen.

Bezirksliga Süd: UVB Vöcklamarkt Juniors – SC Schwanenstadt 08, 0:1 (0:1)

6 Marko Kovjenic 0:1

