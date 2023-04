Vor großem Topspiel: Gunskirchen tankt gegen SV Hohenzell Selbstvertrauen

Details Montag, 03. April 2023 21:18

Am kommenden Ostermontag steigt das große Topspiel der Bezirksliga Süd - Spitzenreiter gegen Zweiter, SC Schwanenstadt gegen Union Gunskirchen . Im Hinspiel gab es für die Truppe von Patrick Datscher eine vernichtende 0:5-Packung, seither hat man aber kein einziges Spiel verloren. Auch am gestrigen Sonntagnachmittag fuhr man die volle Punkteausbeute ein, als der SV Hohenzell zu Gast am Sportplatz in Gunskirchen war.

Gunskirchnern gelingt Traumstart

Trotz prekärer Platzverhältnisse, wie fast überall in Oberösterreich an diesem trüben Wochenende, ging die Partie von der Bühne und der Tabellenzweite startete richtig gut rein. Prompt riss man das Kommando an sich, war dem Gegner in vielen Belangen einen Schritt voraus und ging schon in Minute zwei in Führung. Dibran Rrahmani umkurvte nach Ballgewinn und Zuspiel von Emirhan Gücenoglu Hohenzell-Keeper Christoph Schauberger und schob die Kugel ins leere Tor. Und auch die folgende Periode des Spiels war geprägt von hohem Gunskirchner Pressing, viel Ballbesitz und auch daraus resultierenden guten Chancen, die man aber allesamt ungenützt ließ. Knapp zehn Minuten vor der Pause hatte man dann sogar Glück, dass ein Freistoß der Gäste in einer Drangphase nur an den Querbalken ging.

Popovic baut Führung aus - Gunskirchen liefert auch nach Seitenwechsel ab

Kurz vor der Pause hatte der Favorit dann doch noch das langersehnte 2:0 parat: Nach einer Ecke drückte Aleksander Popovic das Spielgerät im Getümmel über die Linie und sorgte für den 2:0-Pausenstand (38.). Kurz darauf hätte Martin Hegedüs auch noch die riesen Gelegenheit auf das 3:0 gehabt, scheiterte aus kurzer Distanz aber an Schauberger. Nach dem Wiederanpfiff ruhten sich die Hausherren keineswegs auf der gezeigten Leistung und dem Zwischenstand aus, man legte sogar eine Schippe drauf. Immer wieder wusste man den Gegner mit Tempoverschärfungen und starken Kombinationen vor Probleme im Defensivverbund zu stellen, einziges Manko: Die Chancenverwertung. Zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten vertändelte man sträflich, hatte einen über weite Strecken harmlosen Gegner aber fest im Griff - am Ende hatte der Pausenstand zum Abpfiff auch noch Bestand.

Die Union Gunskirchen stellt sich am Montag (16:30 Uhr) beim SC Schwanenstadt 08 vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Bögl Hohenzell den SV Spar Hochhauser Pichl.

Stimme zum Spiel

Patrick Datscher (Trainer & Sportlicher Leiter Union Gunskirchen):

„Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung, wir mussten gestern aufgrund der Platzverhältnisse und der Witterung andere Tugenden auf den Platz bringen als sonst. Wir haben das bestmöglich gelöst, das Spiel gegen den zweiten Ball war diesmal viel besser, wir waren viel aggressiver und besser in den Zweikämpfen. Es ist nicht einfach in Hohenzell zu spielen, das hat Schwanenstadt in der ersten Runde im Frühjahr gemerkt. Wir sind momentan hinten sehr stabil, agieren sehr souverän und haben uns das kleine Finale in Schwanenstadt jetzt verdient, auch wenn es erst die vierte Runde der Rückrunde ist. Wir wollen dort voll angreifen und ebenso gewinnen."

Die Besten: Pauschallob bzw. Akos Gillich und Dino Coralic (beide IV)

Bezirksliga Süd: Union Oberndorfer Gunskirchen – SV Bögl Hohenzell, 2:0 (2:0)

38 Aleksander Popovic 2:0

2 Dibran Rrahmani 1:0

