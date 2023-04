TSV Frankenburg luchst ASKÖ Vorchdorf einen Punkt ab

Details Montag, 10. April 2023 20:44

Obwohl die ASKÖ Schachner Vorchdorf auf dem Papier der klare Favorit war, kam der Gastgeber gegen den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg der ASKÖ Vorchdorf, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Im Hinspiel hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 1:1 geheißen.

Vorchdorf gibt Führung aus der Hand

Der TSV Frankenburg musste gleich zu Beginn der Partie den Treffer von Philipp Plojer zum 1:0 hinnehmen (13.). Kevin Wallmen schoss bereits kurz darauf die Kugel zum 2:0 für Vorchdorf über die Linie (25.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Nach der Pause drehte der Underdog dann auf: Das 1:2 von Frankenburg stellte Dominik Streicher sicher (54.). Die komfortable Halbzeitführung der ASKÖ Schachner Vorchdorf hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Harald Winter schoss den Ausgleich in der 82. Spielminute. Alles sprach für einen Sieg der ASKÖ Vorchdorf, doch am Ende wurde das Aufbäumen des TSV Baugruppe Schmid Frankenburg noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Zahlen und Fakten

Sicherlich ist das Ergebnis für Vorchdorf nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Nur dreimal gab sich die ASKÖ Schachner Vorchdorf bisher geschlagen.

Der TSV Frankenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz der Gäste derzeit nicht. Die formschwache Abwehr, die bis dato 41 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Frankenburg in dieser Saison. Einen Sieg, vier Remis und zwölf Niederlagen hat der TSV Baugruppe Schmid Frankenburg derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim TSV Frankenburg. Von 15 möglichen Zählern holte man nur zwei.

Am nächsten Samstag reist die ASKÖ Vorchdorf zum USV Erler Haus Neuhofen i. I, zeitgleich empfängt Frankenburg den FC Spitz Attnang.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Schachner Vorchdorf – TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, 2:2 (2:0)

82 Harald Winter 2:2

54 Dominik Streicher 2:1

25 Kevin Wallmen 2:0

13 Philipp Plojer 1:0

