Unglaubliche Serie nimmt Ende: USV Neuhofen/I. verliert nach 13 Spielen wieder

Details Sonntag, 23. April 2023 12:11

Durch ein 3:1 holte sich der FC Spitz Attnang zu Hause drei Punkte. Der Gast USV Erler Haus Neuhofen i. I. hatte das Nachsehen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatten schließlich die Gastgeber die Nase vorn. Das Hinspiel hatte der USV Erler Haus Neuhofen i. I. deutlich mit 5:2 gewonnen.

Oberperfler schnürt Doppelpack

Vor 80 Zuschauern war Hamza Bektik mit der Führung zur Stelle (6.). Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des FC Attnang bestehen. Alexander Oberperfler versenkte den Ball in der 46. Minute im Netz des USV Neuhofen/I. Wenige Minuten später verkürzten die Gäste durch Christoph Geisböck auf 1:2 (52.). In der Nachspielzeit besserte Oberperfler seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den FC Spitz Attnang erzielte. Am Ende verbuchte der FC Attnang gegen Neuhofen einen Sieg.

Zahlen und Fakten

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der FC Spitz Attnang in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Der FC Attnang bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten.

Nach 18 absolvierten Begegnungen nimmt der USV Erler Haus Neuhofen i. I. den sechsten Platz in der Tabelle ein. Nur dreimal gab sich der USV Neuhofen/I. bisher geschlagen. Die Leistungskurve von Neuhofen ist tief im Keller, sodass man nun schon seit acht Spielen auf den nächsten Sieg wartet.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist der FC Spitz Attnang zum SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten, tags zuvor begrüßt der USV Erler Haus Neuhofen i. I. die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen vor heimischer Kulisse.

Bezirksliga Süd: FC Spitz Attnang – USV Erler Haus Neuhofen i. I, 3:1 (1:0)

91 Alexander Oberperfler 3:1

52 Christoph Geisböck 2:1

46 Alexander Oberperfler 2:0

6 Hamza Bektik 1:0

