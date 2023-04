Dritte Pleite der Vöcklamarkt Jrs. in Serie – SV Pichl zurück auf der Siegerstraße

Details Sonntag, 23. April 2023 12:15

Der SV Spar Hochhauser Pichl trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen die UVB Vöcklamarkt Juniors davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SV Pichl. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatten die Gäste mit 3:2 gesiegt.

Ein Treffer reicht: Suljanovic wird zum Matchwinner

Trotz einiger guter Vorstöße seitens der Hausherren waren es die Gäste, die in Führung gingen. Es war die 39. Minute, als Benjamin Suljanovic vor 50 Fans einen Treffer für den SV Spar Hochhauser Pichl sicherstellte. Nach dem Seitenwechsel hätte Pichl vom Elfmeterpunkt alles klar machen können, Vöcklamarkt-Keeper Alexander Mair parierte den Strafstoß jedoch. Letztendlich gelang es den Vöcklamarkt Jrs. im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war der SV Pichl die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Zahlen und Fakten

Die UVB Juniors haben auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gastgeber verbesserungswürdig, was man an den erst 20 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die UVB Vöcklamarkt Juniors kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Den Vöcklamarkt Jrs. klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen den SV Spar Hochhauser Pichl war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SV Pichl auf den siebten Rang kletterte. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Spar Hochhauser Pichl derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für die UVB Juniors ist die ASKÖ Ohlsdorf (Samstag, 16:30 Uhr). Der SV Pichl misst sich am selben Tag mit der Union Oberndorfer Gunskirchen (18:00 Uhr).

Bezirksliga Süd: UVB Vöcklamarkt Juniors – SV Spar Hochhauser Pichl, 0:1 (0:1)

39 Benjamin Suljanovic 0:1

