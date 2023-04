Umkämpftes Kellerderby: TSV Frankenburg schlägt Neukirchen im "Duell der vermeintlich Abgeschlagenen"

Details Montag, 24. April 2023 21:06

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es zum großen Kellerduell zwischen dem Tabellenvorletzten und dem Schlusslicht der Bezirksliga Süd. Während der TSV Frankenburg zuletzt mit einem 2:2 in Vorchdorf ein kleines Ausrufezeichen senden konnten, ging die Union Neukirchen/V.-P. nach einem 90-minütigen Fight in Ohlsdorf knapp leer aus. Unter exzellenten Rahmenbedingungen, 660 anwesende Zuschauer mitumfassend, siegten die Gäste aus Frankenburg am Ende mit 2:0.

Gäste treffen zu wichtigem Zeitpunkt

Es war ein typischer Kellerfight, den ein gut gefüllter Sportplatz in Neukirchen sah, in dem sich die Teams von Beginn an nichts schenkten. So fanden beide Teams bereits in den ersten Minuten auch Chancen vor, blieben vorerst aber glücklos im Abschluss. Die Gäste hätten dann spätestens in Minute 15 in Führung gehen müssen, ein Frankenburger Angreifer setzte seinen akrobatischen Flugkopfball jedoch knapp über die Querlatte. So dauerte es bis zur 38. Spielminute bis die mitgereisten Fans den ersten Treffer bejubeln durften: Dominik Streicher kam nach einem Eckball zum Kopfball und zeichnete sich für die knappe Pausenführung verantwortlich.

Doninger-Sonntagsschuss entscheidet Partie

Der Tabellenletzte kam nach Wiederanpfiff mit neuem Elan aus der Kabine und fand nach wenigen Augenblicken bereits die erste richtig gute Chance auf den Ausgleich vor. In jener Situation fiel man jedoch seiner aktuellen Lage zum Opfer - wenns nicht läuft, spielt eben auch das Glück nicht mit, die vielversprechende Gelegenheit wurde vergeben. So plätscherte die Partie vor sich hin, Spannung lag bis kurz vor Schluss in der Luft. Knapp drei Minuten vor Abpiff räumte Peter Doninger die letzten Zweifel aus, fasste sich der Frankenburger Routinier aus knapp 40 Metern ein Herz und versetzte mit seinem "Tausend-Gulden-Schuss" den Neukirchnern den Gnadenstoß.

Am kommenden Samstag trifft Neuk./V.-Puchk. auf den USV Erler Haus Neuhofen i. I, Frankenburg spielt tags darauf gegen den SV Bögl Hohenzell.

Stimme zum Spiel

Manuel Eitzinger (Sektionsleiter TSV Frankenburg):

„Das war das erwartet-schwere Spiel. Uns war bewusst, dass das kein Leckerbissen wird, beide Teams haben wirklich gekämpft und wir hatten schlussendlich das Glück auf unserer Seite. Trotzdem denke ich, dass wir verdient gewonnen haben."

Der Beste: Peter Doninger (ZDM) bzw. Pauschallob

Bezirksliga Süd: Union Neukirchen/V.-Puchkirchen – TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, 0:2 (0:1)

87 Peter Doninger 0:2

38 Dominik Streicher 0:1

