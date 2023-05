Tore ohne Unterlass: ASKÖ Vorchdorf und UFC Attergau liefern sich torreichen Schlagabtausch

Details Sonntag, 30. April 2023 22:27

Im Spiel der ASKÖ Schachner Vorchdorf gegen den UFC Attergau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 1:1-Remis auseinandergegangen.

Vorchdorf gelingt Comeback nach Rückstand

Attergau ging durch Markus Schobesberger in der 35. Minute in Führung. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Simon Sagerer erhöhte für den UFC Attergau auf 2:0 (52.). Kevin Wallmen war es, der in der 56. Minute das Spielgerät im Tor von Attergau unterbrachte. Das 2:2 der ASKÖ Vorchdorf bejubelte Kevin Prielinger (64.). Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dominik Raab, der in der 74. Minute zur Stelle war. In der 77. Minute sicherte Schobesberger seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand es zwischen Vorchdorf und dem UFC Attergau pari.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Schachner Vorchdorf verbuchte insgesamt sieben Siege, acht Remis und vier Niederlagen. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für die ASKÖ Vorchdorf auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Vorchdorf auf Rang fünf wieder.

Mit acht Siegen weist die Bilanz von Attergau genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. In den letzten fünf Partien ließ der UFC Attergau zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Mit diesem Unentschieden verpasste der UFC Attergau die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel Attergau sogar ab und steht nun auf Rang neun.

Die ASKÖ Schachner Vorchdorf stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim FC Spitz Attnang vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Attergau den SV Spar Hochhauser Pichl.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Schachner Vorchdorf – UFC Attergau, 3:3 (0:1)

77 Markus Schobesberger 3:3

74 Dominik Raab 3:2

64 Kevin Prielinger 2:2

56 Kevin Wallmen 1:2

52 Simon Sagerer 0:2

35 Markus Schobesberger 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei