Lucky-Punch in Minute 94: Imeri besorgt Vöcklamarkt Jrs. drei Punkte

Details Sonntag, 30. April 2023 22:31

Durch ein 2:1 holten sich die Vöcklamarkt Jrs. drei Punkte bei Ohlsdorf. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich den UVB Juniors beugen mussten. In der Hinrunde hatte die ASKÖ Ohlsdorf im Auswärtsspiel beim Gast einen 2:1-Erfolg errungen.

Turbulente Schlussminuten

Kilian Mair nutzte die Chance für die UVB Vöcklamarkt Juniors und beförderte in der zwölften Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Ivan Tokic war es, der in der 90. Minute das Spielgerät im Tor der Vöcklamarkt Jrs. unterbrachte. Edison Imeri machte die Überraschung in der Nachspielzeit (94.) perfekt und brachte die UVB Juniors in Führung. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für die UVB Vöcklamarkt Juniors. Man hatte sich gegen Ohlsdorf durchgesetzt.

Zahlen und Fakten

Bei der ASKÖ Ohlsdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (47). Mit 28 gesammelten Zählern hat die Heimmannschaft den sechsten Platz im Klassement inne. Acht Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Ohlsdorf derzeit auf dem Konto. Die Situation bei der ASKÖ Ohlsdorf bleibt angespannt. Gegen die Vöcklamarkt Jrs. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Auf dem zwölften Platz der Hinserie nahm man von den UVB Juniors wenig Notiz. Der aktuell fünfte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Die drei Punkte brachten für die UVB Vöcklamarkt Juniors keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Vöcklamarkt Jrs. bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist Ohlsdorf zur Union Oberndorfer Gunskirchen, einen Tag später begrüßen die UVB Juniors die Union Thalheim auf heimischer Anlage.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf – UVB Vöcklamarkt Juniors, 1:2 (0:1)

94 Edison Imeri 1:2

90 Ivan Tokic 1:1

12 Kilian Mair 0:1

