Spitzenspiel zwischen SC Schwanenstadt und USV Neuhofen endet Unentschieden

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Bezirksliga Süd zu einem Topspiel: Der SC Schwanenstadt gastierte beim USV Neuhofen im Innkreis – Erster gegen Vierter lautete das Duell. Die Hausherren präsentierten sich im Frühjahr bislang ganz gut, lediglich einmal musste zog man im Gastspiel in Attnang den Kürzeren, fuhr aber indes auch nur einen vollen Erfolg ein. Mit beachtlichen elf Unentschieden ist man somit nicht nur enorm schwer zu schlagen, sondern auch der Remis-König der Liga. Der Tabellenprimus bekam dies definitiv zu spüren, musste sich der SC auf Meisterkurs mit einem Punkt zufrieden geben.

Kleiner Platz schränkt Gäste ein

Der Tabellenführer legte einmal mehr eine enorme Spielfreude an den Tag, hielt die Kugel gekonnt in den eigenen Reihen und hatte die Partie über weite Strecken unter Kontrolle. Man tat sich auf auswärtigem Terrain jedoch sichtlich schwer, konnte seine Stärken auf dem verhältnismäßig kleinen Platz in Neuhofen nicht zur Gänze ausspielen, was sich allem voran in der Chancenkreierung widerspiegelte. So plätscherte Durchgang eins ohne sehenswerte Highlights vor sich hin, geschickt-verteidigende Hausherren glänzten mit Kompaktheit im Defensivverbund und hielten den SC so gut von der Gefahrenzone fern.

Nullnummer auch in Durchgang zwei

Jene Charakteristiken zogen sich trotz Pause und Ansprache der beiden Trainer nahtlos nach dem Seitenwechsel fort. Das Tempo gaben weiterhin die Gäste an, zwingende Torchancen waren nach wie vor Mangelware. So kamen unter den knapp 200 Zusehern nur die Fanatiker des taktikgeprägten Defensivfußballs auf ihre Kosten, bis auf einige Standardsituationen auf beiden Seiten gab es weder Schreck- noch Bangemomente. Als Schiedsrichter Armin Dukic am Ende abpfiff, leuchtete ein in Anbetracht des Spielverlaufs wenig überraschendes 0:0 von der Anzeigetafel.

Stimme zum Spiel

Hans-Peter Gasser (Obmann SC Schwanenstadt):

„Die spielerischen Vorteile waren klar bei uns. Dadurch, dass wir uns aber keine zwingenden Torchancen erarbeiten konnten, geht das 0:0 absolut in Ordnung.“

