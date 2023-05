SV Windischgarsten bastelt weiter an starker Rückrunde

Details Freitag, 19. Mai 2023 21:43

Klammert man ein kleines Fauxpas gegen Schlusslicht Neukirchen aus, ist der SV Windischgarsten in dieser Frühjahrsrunde eine der besten Mannschaften der Liga. Die Arbeit von Philipp Rohrauer, der im Winter auf Erfolgscoach Peter Winkler folgte, trägt somit langsam aber sicher Früchte. Auch am gestrigen Donnerstag stimmte Ergebnis und Leistung wieder, man siegte mit 2:1 gegen den UFC Attergau.

Windischgarsten geht in Führung

Knapp 160 Zuschauer sahen eine kämpferische, ausgeglichene erste Hälfte, wobei die heimischen Windischgarstner doch leichte spielerische Überlegenheit genossen, lange aber ohne trotz etlicher Chancen daraus Kapital zu schlagen. In der 32. Spielminute trug man dann ebenso einen guten Vorstoß vor, diesmal fand man mit Philipp Wolkerstorfer auch einen geeigneten Abnehmer, der im Strafraum in Szene gesetzt wurde, seinen letzten Gegenspieler düpieren konnte und staubtrocken auf 1:0 stellte. Kurz vor der Pause hatte Rene Gressenbauer noch die Chance, die Führung auszubauen, konnte seine gute Gelegenheit jedoch nicht nützen.

Attergauer-Schlussoffensive bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel flachte die Partie dann vorerst in punkto Torraumszenen und Angriffsfußball ab, die Teams neutralisierten sich in einem nach wie vor enorm kampfbetonten Fußballspiel und verlangten sich alles ab. So war die Windischgarstner Führung auf Messers Schneide, ehe in Minute 59 dann Gressenbauer mit einer Einzelleistung für vermeintlich klare Verhältnisse sorgte. In der Schlussphase bündelten die Gäste dann noch die Kräfte, der Anschlusstreffer kam trotz großer Bemühungen aber etwas zu spät. Nach einem schnell-vorgetragenen Angriff war es Markus Leitner, der auf 1:2 stellte (90.) und gleichsam den Endstand herbeiführte.

Für den SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten geht es schon am Sonntag beim SC Schwanenstadt 08 weiter. Attergau empfängt schon am Samstag die ASKÖ Ohlsdorf als nächsten Gegner.

Stimme zum Spiel

Karl Reisenbichler (Sportlicher Leiter SV Windischgarsten):

„Die Mannschaft präsentiert sich im Frühjahr ausgezeichnet. Wir konnten auch diesmal am Ende trotz des großen Druckes von Attergau die Angriffe bravorös abwehren und konnten dadurch den Sieg einfahren."

Die Besten: Daniel Pawluk (MF), Mario Sulzbacher & Adnan Jasarevic (beide VT)

Bezirksliga Süd: SV Modehaus Hofbaur Windischgarsten – UFC Attergau, 2:1 (1:0)

90 Markus Leitner 2:1

59 Rene Gressenbauer 2:0

32 Philipp Wolkerstorfer 1:0

