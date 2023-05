Scheibl rettet TSV Frankenburg einen Zähler und fliegt nach Spielende vom Platz

Details Montag, 22. Mai 2023 19:06

Die Union Gunskirchen wurde gegen den TSV Frankenburg am Sonntag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam über ein 1:1 nicht hinaus. Die Prognosen für Gunskirchen waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für das Heimteam geendet.

Heiße Schlussphase

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Etwa 260 Zuschauer mussten sich bei traumhaftem Fußballwetter lange gedulden, ehe es in der Schlussphase Schlag auf Schlag ging. Die Union Oberndorfer Gunskirchen brach erst den Bann in der 82. Minute und Emirhan Gücenoglu markierte die Führung. Geschockt zeigte sich Frankenburg nicht. Nur wenig später war Thomas Scheibl mit dem Ausgleich zur Stelle (84.). Am Ende stand es zwischen der Union Gunskirchen und dem TSV Baugruppe Schmid Frankenburg pari. Nach Spielende fiel Scheibl dem Schiedsrichtergespann noch mit einer Unsportlichkeit auf und bekam von Schiedsrichter Lino Heiduck gelb-rot gezeigt.

Zahlen und Fakten

Das Konto von Gunskirchen zählt mittlerweile 51 Punkte. Damit steht die Union Oberndorfer Gunskirchen kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Mit beeindruckenden 60 Treffern stellt die Union Gunskirchen den besten Angriff der Bezirksliga Süd, jedoch kam dieser gegen den TSV Frankenburg nicht voll zum Zug. Nur zweimal gab sich Gunskirchen bisher geschlagen. 19 Spiele ist es her, dass die Union Oberndorfer Gunskirchen zuletzt eine Niederlage kassierte.

Gegen Ende der Spielzeit weiß Frankenburg die Abstiegsränge hinter sich. Drei Siege, fünf Remis und 15 Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der TSV Baugruppe Schmid Frankenburg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag tritt die Union Gunskirchen beim USV Erler Haus Neuhofen i. I. an, während der TSV Frankenburg einen Tag zuvor den SV Spar Hochhauser Pichl empfängt.

Bezirksliga Süd: Union Oberndorfer Gunskirchen – TSV Baugruppe Schmid Frankenburg, 1:1 (0:0)

84 Thomas Scheibl 1:1

82 Emirhan Guecenoglu 1:0

