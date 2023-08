Nach 0:2-Rückstand – Union Eberstallzell gelingt zum Bezirksliga-Debüt spektakuläre Aufholjagd

Details Sonntag, 20. August 2023 19:42

Zum Saisonstart boten die Union Nexus Eberstalzell und die ASKÖ Ohlsdorf den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Es war somit ein gelungener Auftritt des Liganeulings, der mit einer sensationellen Aufholjagd direkt ein Statement setzen konnte.

Eberstallzell dreht nach Seitenwechsel auf

Benjamin Maxwald nutzte die Chance für Ohlsdorf und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 55. Minute erhöhte Moritz Sulzbacher auf 2:0 für die ASKÖ Ohlsdorf. Tobias Breitwimmer war kurz darauf zur Stelle, markierte das 1:2 der Union Eberstalzell (58.) und läutete die Aufholjagd ein. Die Heimmannschaft traf in der 64. Minute zum Ausgleich – Patrick Michetschläger zeichnete vom Elfmeterpunkt dafür verantwortlich. In Minute 87 bejubelte Eberstalzell dank Benedikt Brandstötter das 3:2. Die Zeichen standen auf Sieg für Ohlsdorf, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Die Union Eberstalzell tritt kommenden Sonntag, um 17:00 Uhr, bei der Union SRW Schlierbach an. Bereits zwei Tage vorher reist die ASKÖ Ohlsdorf zum SV Spar Hochhauser Pichl.

Bezirksliga Süd: Union Nexus Eberstalzell – ASKÖ Ohlsdorf, 3:2 (0:1)

87 Benedikt Brandstötter 3:2

64 Patrick Michetschläger 2:2

58 Tobias Breitwimmer 1:2

55 Moritz Sulzbacher 0:2

36 Benjamin Maxwald 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.