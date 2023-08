Kapitän Pawluk schießt SV Windischgarsten zum Heimsieg gegen Absteiger Schlierbach

Details Sonntag, 20. August 2023 19:54

Zum Ligaauftakt kam SV Windischgarsten gegen die Union SRW Schlierbach zu einem 2:0. Für Absteiger Schlierbach ging somit der Auftakt eine Etage tiefer in die Hose. Windischgarsten wird hingegen versuchen, an die starke Vorsaison anzuknüpfen, um sich weiterhin in der Bezirksliga zu festigen.

Pawluk schnürt Doppelpack

Windischgarsten erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Pawluk traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Die Union Schlierbach brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SV RoHol Edelholz Windischgarsten hatte bis zur Pause Bestand. Mit dem 2:0 sicherte Pawluk SV Windischgarsten nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (50.). Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Gabriel Gerhard Gerstmayr von Schlierbach mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (83.). Mit dem Abpfiff durch den Unparteiischen war Windischgarsten der Start ins neue Fußballjahr geglückt. Gegen die Union SRW Schlierbach fuhr der SV RoHol Edelholz Windischgarsten einen 2:0-Sieg auf eigenem Platz ein.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reisen die Gastgeber zu den UVB Vöcklamarkt Juniors, einen Tag später begrüßt die Union Schlierbach die Union Nexus Eberstalzell auf heimischer Anlage.

Bezirksliga Süd: SV RoHol Edelholz Windischgarsten – Union SRW Schlierbach, 2:0 (1:0)

50 Daniel Pawluk 2:0

5 Daniel Pawluk 1:0

