Agron Daka glänzt als dreifacher Torschütze: SV Pichl dreht Partie gegen ASKÖ Ohlsdorf

Details Samstag, 26. August 2023 20:16

Nichts zu holen gab es für die ASKÖ Ohlsdorf beim SV Pichl. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 4:2. Es war somit eine ereignisreiche, hochspannende Partie mit zahlreichen Höhepunkten. In Durchgang eins hatten die Gäste noch die Nase vorn, bis nach dem Seitenwechsel der SV Pichl aufdrehte und – vor allem dank Agron Daka – das Spiel drehen konnte.

Daka erledigt Ohlsdorf fast im Alleingang

Die ASKÖ Ohlsdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Benjamin Maxwald traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Agron Daka beförderte das Leder zum 1:1 des SV Spar Hochhauser Pichl in die Maschen (20.). In der 22. Minute schoss Ohlsdorf das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 51. Minute war Daka mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Fatlum Ibrahimi brachte den Ball zum 3:2 zugunsten des SV Pichl über die Linie (57.). Mit dem 4:2 sicherte Daka dem SV Spar Hochhauser Pichl nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (69.). Am Schluss schlug der SV Pichl die ASKÖ Ohlsdorf mit 4:2.

Für den SV Spar Hochhauser Pichl steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies. Die vergangene Spielzeit bescherte dem SV Pichl 30 Punkte, was in der Tabelle zum Abschluss Rang elf bedeutete. Der SV Spar Hochhauser Pichl machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang acht.

In der letzten Abschlusstabelle landete Ohlsdorf mit 37 Punkten auf dem sechsten Platz.

Am kommenden Freitag trifft der SV Pichl auf die Union Oberndorfer Gunskirchen, die ASKÖ Ohlsdorf spielt tags darauf gegen die Union SRW Schlierbach.

Bezirksliga Süd: SV Spar Hochhauser Pichl – ASKÖ Ohlsdorf, 4:2 (1:2)

69 Agron Daka 4:2

57 Fatlum Ibrahimi 3:2

51 Agron Daka 2:2

22 Matthaeus Anys 1:2

20 Agron Daka 1:1

3 Benjamin Maxwald 0:1

