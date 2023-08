Später Kronberger-Treffer rettet ASKÖ Vorchdorf in Hohenzell einen Punkt

Details Montag, 28. August 2023 22:20

Am gestrigen Sonntagnachmittag gastierte die ASKÖ Vorchdorf in Runde zwei der Bezirksliga Süd beim SV Hohenzell. Auch wenn der erste Spieltag bereits einige vermeintlich wertvolle Kenntnisse lieferte, war vorab kein Team eindeutig zu favorisieren. Letztlich war es in Anbetracht der gesamten Spieldauer eine ausgeglichene Partie, die Mannschaften teilten am Ende auch die Punkte.

Hohenzell spult starke erste Halbzeit ab

Die Gäste aus Vorchdorf kamen nur schwer aus den Startlöchern. Indes trat die Truppe von Werner Sickinger enorm engagiert und lauffreudig auf, war deutlich besser in der Partie und verbuchte auch die eine oder andere enorm aussichtsreiche Einschussmöglichkeit. Eine davon konnte man gar in Minute 22 nützen, Schiedsrichter Roman Tiefenthaler machte der Hohenzeller Führung jedoch einen Strich durch die Rechnung – Abseits. Auch etwaige andere Einschussmöglichkeiten, die man sich erspielte und erarbeitete, konnte man nicht in Zählbares ummünzen, unter anderem auch weil Vorchdorf-Keeper Markus Radner etwas dagegen hatte und sein Team mit Paraden und starken Reflexen im Spiel hielt.

Dreifachwechsel bringt Trendwende

Zur Pause entschied sich Gästecoach Christoph Götzendorfer dafür, gleich drei Mal zu wechseln und taktische Anpassungen vorzunehmen. Jene neuen Kräfte brachten auch gehörig frischen Wind in das Vorchdorfer Spiel, man tauchte nun deutlich besser ins Spielgeschehen ein und fand dadurch auch vermehrt den Weg in die gefährliche Zone. Als die Partie nach einigen guten Chancen zu Gunsten der Vorchdorfer zu kippen schien, schlug jedoch plötzlich der SV Hohenzell eiskalt zu: Nach einer Hereingabe von Elias Riegler konnte Florian Reifetshamer frei vor dem Tor einköpfen (63.). Durch den Gegentreffer ließen sich die Gäste aber nicht beirren und betrieben weiterhin einen hohen Aufwand, was am Ende sogar noch belohnt wurde. Mit ein wenig Glück konnte sich der eingewechselte Stefan Kronberger bei einem Pressball durchsetzen, tauchte folglich frei vor dem Kasten auf und vollstreckte zum vielumjubelten Ausgleich (85.).

Nächsten Sonntag (16:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Hohenzell mit der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b. Die ASKÖ Vorchdorf erwartet am Freitag den USV Erler Haus Neuhofen i. I.

Stimme zum Spiel

Christoph Götzendorfer (Trainer ASKÖ Vorchdorf):

„In der ersten Halbzeit war Hohenzell besser, nach dem Seitenwechsel haben wir auch durch die Umstellungen besser ins Spiel gefunden, waren aggressiver und haben uns die Spielanteile verdient. Der Ausgleich war so, auch wenn er spät gefallen ist, eine verdiente Sache. Das Unentschieden war ein gerechter Ausgang."

Die Besten: Markus Radner (TW), Stefan Kronberger (ST)

Bezirksliga Süd: SV Bögl Hohenzell – ASKÖ Vorchdorf, 1:1 (0:0)

85 Stefan Kronberger 1:1

63 Florian Reifetshamer 1:0

