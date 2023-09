UFC Attergau bleibt nach fünf Spielen punktelos! 1:2-Niederlage in Eberstalzell

Details Samstag, 16. September 2023 19:54

Die Rollen vor dieser Partie sind klar verteilt. Die Union Nexus Eberstalzell ist nach dem Aufstieg gut in der Bezirksliga Süd angekommen und hält bei sieben Punkten aus den ersten vier Runden. Anders sieht es beim UFC Attergau aus. Bisher stehen erst zwei geschossene Tore bei den noch punktlosen Attergauern auf dem Konto. In der 5. Runde gab es keine Überraschung und Eberstalzell gewinnt mit 2:1.

Drei Tore in der ersten Hälfte

Vor rund 300 Zusehern erwischt die Heim-Elf den besseren Start. Bereits nach elf Minuten trifft Franz Michael Karlsberger zur Führung für Eberstalzell. Die Nummer 13 der Hausherren überwindet nach einer schönen Einzelaktion Gäste Goalie Neubacher und stellt früh auf 1:1. Die Führung hält aber nicht lange, denn bereits in der 22. Minute haben die Gäste eine Antwort parat. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigt Schiedsrichter Hotzl auf den Punkt und entscheidet auf Elfmeter. Zunächst geht der Ball nicht ins Tor, den Nachschuss lässt sich der junge Florian Scheichl aber nicht nehmen und gleicht aus für Attergau. Eberstalzell lässt sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen und zieht weiterhin ihr Spiel durch. In der 35. Minute ist es abermals Karlsberger, der viele Meter mit dem Ball macht und seine starke Einzelleistung mit der erneuten Führung krönt.

Attergau kann Rückstand nicht aufholen

In der zweiten Halbzeit gibt es Chancen auf beiden Seiten und die Partie wird etwas intensiver. Die Partie wird zweikampfbetonter und sowohl Eberstalzell als auch Attergau nehmen diesen Kampf an. In der Schlussphase haben die Gäste noch eine sehr gefährliche Möglichkeit, aber sie scheitern am Aluminium. So gewinnen die Hausherren schlussendlich mit 2:1 gegen Attergau.

Attergau bleibt damit ohne Punkt Tabellenletzter und empfängt nächsten Samstag Ohlsdorf. Für Eberstalzell geht es einen Tag später auswärts gegen Hohenzell.

Stimme zum Spiel:

Hristo Markov, Trainer Union Eberstalzell:

„Für mich ist es unterm Strich ein verdienter Sieg, über den wir sehr glücklich sind. In der 2. Halbzeit war nicht mehr viel Fußball dabei, da ist mehr gekämpft worden. Wir möchten uns von Spiel zu Spiel verbessern. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen sind wir sehr zufrieden mit der bisherigen Saison.“

