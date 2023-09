Punktemaximum und noch kein einziges Gegentor: SV Windischgarsten weiterhin nicht zu stoppen!

Details Montag, 18. September 2023 20:12

Mit einem 3:0-Erfolg im Gepäck ging es für den SV RoHol Edelholz Windischgarsten vom Auswärtsmatch beim SV Hohenzell in Richtung Heimat. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV RoHol Edelholz Windischgarsten heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Früher Pawluk-Treffer bringt Gäste auf die Siegerstraße

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Windischgarsten bereits in Front. Daniel Pawluk markierte in der fünften Minute nach einer Freistoßflanke von Raphael Weber die Führung. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Rene Gressenbauer nach einem traumhaften Solo das 2:0 zugunsten der Gäste (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Dominik Balog baute den Vorsprung von Windischgarsten in der 48. Minute per Freistoß aus. Als der Schiedsrichter die Begegnung schließlich abpfiff, war Hohenzell vor heimischer Kulisse mit 0:3 geschlagen.

Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen weist die Heimmannschaft eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der SV Bögl Hohenzell im Mittelfeld der Tabelle.

Die Angriffsreihe von Windischgarsten lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die neun geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, SV Windischgarsten zu stoppen. Von den vier absolvierten Spielen hat Windischgarsten alle gewonnen.

Der SV Hohenzell hat bisher alle sieben Punkte zuhause geholt. Der SV RoHol Edelholz Windischgarsten setzte sich mit diesem Sieg von Hohenzell ab und belegt nun mit zwölf Punkten den zweiten Rang, während der SV Bögl Hohenzell weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Hohenzell auf die Union Nexus Eberstalzell, SV Windischgarsten spielt tags zuvor gegen den USV Erler Haus Neuhofen i. I.

Bezirksliga Süd: SV Bögl Hohenzell – SV RoHol Edelholz Windischgarsten, 0:3 (0:2)

48 Dominik Balog 0:3

40 Rene Gressenbauer 0:2

5 Daniel Pawluk 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.