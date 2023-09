ASKÖ Ohlsdorf knüpft an gute Leistung an und feiert nächsten Zu-Null-Sieg!

Details Montag, 18. September 2023 20:12

Die ASKÖ Ohlsdorf gewann das Sonntagsspiel gegen die Union Thalheim mit 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Ohlsdorf die Nase vorn. In der Vorwoche hatten die Ohlsdorfer zum ersten Mal in der noch jungen Spielzeit voll angeschrieben und nun folgte der nächste Dreier.

Grafinger und Hodzic treffen

Die Hausherren waren von Beginn an gut im Spiel und konnten aus der optischen Überlegenheit auch Kapital schlagen. Niklas Grafinger brachte die Ohlsdorfer in der 29. Minute nach vorn. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die ASKÖ Ohlsdorf einen knappen Vorsprung herausgespielt. Adnan Hodzic brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Ohlsdorf über die Linie (66.). In den Schlussminuten sah Thalheim-Captain Ivica Jurinovic noch die Ampelkarte wegen Kritik und wird seinem Team so in der nächsten Woche fehlen. Am Ende behielt die ASKÖ Ohlsdorf gegen Thalheim die Oberhand.

Die drei Zähler katapultierten Ohlsdorf in der Tabelle auf Platz neun.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für die Union Thalheim wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangieren die Gäste nur noch auf Platz zehn.

Am kommenden Samstag trifft Ohlsdorf auf den UFC Attergau, die Union Thalheim spielt tags zuvor gegen die Union SRW Schlierbach.

Bezirksliga Süd: ASKÖ Ohlsdorf – Union Thalheim, 2:0 (1:0)

66 Adnan Hodzic 2:0

29 Niklas Grafinger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.