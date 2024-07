USV Eggelsberg: Mit Zuversicht und neuem Schwung in die Saison

Details Mittwoch, 03. Juli 2024 21:32

Die Anhängerschaft des USV Raiffeisen Eggelsberg/Moosdorf musste in der vergangenen Saison der Bezirksliga West zittern bis zum Ende, welches dann auch ein glückliches war. Mit 30 Zählern auf dem Konto konnte man knapp aber doch über dem Strich bleiben und kam nochmal mit einem blauen Auge aus einer überschaubaren Spielzeit. In der kommenden Saison hofft man nun auf bessere Zustände, was mit einem neuen Cheftrainer und der ein oder anderen Veränderung des Spielerpersonals klappen soll.

Zuversicht nach enttäuschender Spielzeit

Nach dem Zitterfinale im Keller der Bezirksliga West konnten sich die Eggelsberger in der Sommerpause nun ein wenig erholen und Kraft und Energie für die neue Saison tanken. "Die letzte Saison war sehr schwierig und wir sind enorm froh, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben." konstatiert Patrick Waschnig-Theuermann, der in der kommenden Spielzeit nicht mehr Chef-, sondern Co-Trainer bei den Eggelsbergern sein wird. Den neuen Trainerposten übernimmt ein alter Bekannter. Wolfgang Felber kehrt von Pischelsdorf zurück nach Eggelsberg, wo er vor einigen Jahren schon einmal Trainer war. Mit ihm kommt auch Philipp Felber von Pischelsdorf und Kevin Samstag von der 1b des SV Bürmoos. Kilian Steiner, Fabian Spitzwieser und Lukas Hiemann werden den Verein hingegen verlassen.

Fokus auf Verjüngerung des Kaders

"Unser Ziel für die neue Saison war es zunächst den Kader etwas zu verjüngern und zudem von nun an verstärkt auf unsere jungen Spieler zu bauen" blickt Waschnig-Theuermann auf die Pläne der Eggelsberger für die kommende Spielzeit. Mit dem neuen Trainer und den beiden Verstärkungen erhofft man sich frischen Wind, mit dem man im Sommer wieder Aufbruchstimmung erwecken möchte nach der letzten Spielzeit. Der Weg soll dabei idealerweise in das Tabellenmittelfeld der Liga führen. Die Zielsetzung? "Wir wollen eine möglichst sorgenfreie Saison spielen und möglichst wenig mit den hinteren Rängen zu tun haben" blickt Waschnig-Theuermann vorsichtig optimistisch auf die anstehende Saison.

